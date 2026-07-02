Το αρχαίο κόλπο με τις πατάτες που χρησιμοποιούσαν οι Ίνκας για να ταΐσουν μια ολόκληρη αυτοκρατορία

Snapshot Ανακαλύφθηκαν δύο πατάτες ηλικίας περίπου 500 ετών σε αποθήκη των Ίνκας στην άνυδρη νότια ακτή του Περού.

Το εύρημα αποτελεί σπάνια φυσική απόδειξη του chuño, μιας αποξηραμένης πατάτας που ήταν βασικό τρόφιμο στην αυτοκρατορία των Ίνκας.

Οι Ίνκας χρησιμοποίησαν μια διαδικασία αποξήρανσης σε μεγάλα υψόμετρα, με νυχτερινό παγετό και ηλιακό φως, για να διατηρούν τις πατάτες για χρόνια.

Οι πατάτες που βρέθηκαν πιθανόν μεταφέρθηκαν από τα υψίπεδα στην ακτή μέσω του οδικού δικτύου των Ίνκας με καραβάνι λάμα.

Η παραγωγή chuño ήταν μέρος ενός εξελιγμένου συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης τροφίμων που υποστήριζε την αυτοκρατορία των Ίνκας. Snapshot powered by AI

Δύο εξαιρετικά διατηρημένες πατάτες που χρονολογούνται πριν από περίπου 500 χρόνια, ανακάλυψαν αρχαιολόγοι που εργάζονται σε ένα επαρχιακό κέντρο των Ίνκας στην άνυδρη νότια ακτή του Περού

Η ανακάλυψη, που έγινε μέσα σε μια αποθήκη αιώνων, σηματοδοτεί μόλις τη δεύτερη φορά που οι ερευνητές ανακτούν συγκεκριμένα φυσικά στοιχεία του chuño, ενός αποξηραμένου προϊόντος πατάτας που κάποτε ήταν κεντρικό στον εφοδιασμό τροφίμων της αυτοκρατορίας των Ίνκας.

Το εύρημα έχει σημασία γιατί το chuño σπάνια επιβιώνει στα αρχαιολογικά αρχεία, παρά το γεγονός ότι ήταν βασικό διατροφικό προϊόν σε όλη την αυτοκρατορία.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, οι πατάτες προσφέρουν φυσική επιβεβαίωση ότι οι Ίνκας λειτουργούσαν ένα εξελιγμένο σύστημα παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης τροφίμων σε τεράστιες αποστάσεις, πολύ πριν υπάρξουν η ψύξη ή οι σύγχρονες μέθοδοι συντήρησης.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου πεδίου του 2024 στο Tambo Viejo, όταν σκάβοντας οι αρχαιολόγοι συνάντησαν μια μικρή αποθήκη που περιείχε ένα πήλινο δοχείο βυθισμένο στο χωμάτινο πάτωμα, με το πάνω μισό του να έχει σπάσει εδώ και καιρό.

Ο επικεφαλής ερευνητής Lidio Valdez, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, θυμήθηκε τη στιγμή της αναγνώρισης στο Live Science, λέγοντας ότι τα δείγματα του έδειξαν και τα αναγνώρισε αμέσως ως chuño.

Οι πατάτες οφείλουν την επιβίωσή τους στις εξαιρετικά ξηρές συνθήκες της κοιλάδας, οι οποίες επιβραδύνουν την αποσύνθεση της οργανικής ύλης.

Το Chuño παράγεται με επανειλημμένη έκθεση των πατατών στον νυχτερινό παγετό και στη συνέχεια στο φως του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι να εξατμιστεί σχεδόν όλη η υγρασία τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ελαφρύ λαχανικό που μπορεί να αποθηκευτεί για χρόνια, σε αντίθεση με τις φρέσκες πατάτες, οι οποίες είναι περίπου 80% νερό και συνήθως σαπίζουν μέσα σε λίγες μέρες σε χαμηλότερα, θερμότερα υψόμετρα.

Αυτή η διαδικασία αποξήρανσης λειτουργεί μόνο σε μεγάλα υψόμετρα, πάνω από περίπου 11,800 πόδια, όπου εμφανίζεται σταθερά σκληρός νυχτερινός παγετός. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, αυτό σήμαινε ότι οι πατάτες που ανακτήθηκαν στο Tambo Viejo δεν θα μπορούσαν να έχουν παραχθεί τοπικά στην ακτή και πρέπει να έχουν μεταφερθεί από τα υψίπεδα, πιθανότατα με καραβάνι λάμα κατά μήκος του οδικού δικτύου των Ίνκας.

Στη μελέτη, ο Valdez περιέγραψε την παραγωγή chuño ως μια στρατηγική που απέτρεψε την απώλεια τροφίμων ενώ δημιουργούσε αποθέματα που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη αυτοκρατορικών έργων.