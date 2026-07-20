Μονακό: Πανάκριβο αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από πρόσκρουση σε κολωνάκι

Snapshot Μια Rolls-Royce Cullinan υπέστη σοβαρές ζημιές στο εμπρός αριστερό τμήμα της μετά από πρόσκρουση σε κολωνάκι στο Μονακό.

Οι φθορές περιλαμβάνουν καταστροφή του εμπρός προφυλακτήρα, παραμόρφωση φτερού και σοβαρή βλάβη στην ανάρτηση.

Η ζημιά καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της πορείας του οχήματος.

Η Rolls-Royce Cullinan είναι μια από τις ακριβότερες SUV παγκοσμίως, με τιμή εκκίνησης περίπου 400.000 ευρώ.

Το όχημα διαθέτει κινητήρα 6,75 λίτρων V12 twin-turbo με απόδοση έως 600 ίππους στην έκδοση Black Badge. Snapshot powered by AI

Μια απρόσεκτη στιγμή ήταν αρκετή για να προκαλέσει ζημιές χιλιάδων ευρώ σε μία από τις ακριβότερες SUV του κόσμου.

Μια Rolls-Royce Cullinan υπέστη σοβαρές φθορές έπειτα από πρόσκρουση σε αναδυόμενο κολωνάκι σε δρόμο του Μονακό.

Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες φθορές στο εμπρός δεξιό τμήμα του αμαξώματος. Ο εμπρός προφυλακτήρας καταστράφηκε, το φτερό παραμορφώθηκε, ενώ η ανάρτηση φαίνεται να υπέστη σοβαρή βλάβη, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της πορείας του οχήματος.

Η Rolls-Royce Cullinan, η πρώτη SUV στην ιστορία της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, αποτελεί ένα από τα ακριβότερα πολυτελή οχήματα παραγωγής στον κόσμο. Ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό, η τιμή αγοράς της ξεκινά από περίπου 400.000 ευρώ, ενώ μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ το ποσό αυτό μέσω των εξατομικευμένων επιλογών που προσφέρει η Rolls-Royce.

Το μοντέλο εξοπλίζεται με κινητήρα 6,75 λίτρων V12 twin-turbo, ο οποίος αποδίδει έως και 600 ίππους στην έκδοση Black Badge, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με κορυφαία επίπεδα άνεσης και πολυτέλειας.