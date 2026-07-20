Μονακό: Πανάκριβο αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από πρόσκρουση σε κολωνάκι

Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες φθορές στο εμπρός τμήμα του αμαξώματος

Μίλτος Τσεκούρας

Μονακό: Πανάκριβο αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από πρόσκρουση σε κολωνάκι
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια Rolls-Royce Cullinan υπέστη σοβαρές ζημιές στο εμπρός αριστερό τμήμα της μετά από πρόσκρουση σε κολωνάκι στο Μονακό.
  • Οι φθορές περιλαμβάνουν καταστροφή του εμπρός προφυλακτήρα, παραμόρφωση φτερού και σοβαρή βλάβη στην ανάρτηση.
  • Η ζημιά καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της πορείας του οχήματος.
  • Η Rolls-Royce Cullinan είναι μια από τις ακριβότερες SUV παγκοσμίως, με τιμή εκκίνησης περίπου 400.000 ευρώ.
  • Το όχημα διαθέτει κινητήρα 6,75 λίτρων V12 twin-turbo με απόδοση έως 600 ίππους στην έκδοση Black Badge.
Snapshot powered by AI

Μια απρόσεκτη στιγμή ήταν αρκετή για να προκαλέσει ζημιές χιλιάδων ευρώ σε μία από τις ακριβότερες SUV του κόσμου.

Μια Rolls-Royce Cullinan υπέστη σοβαρές φθορές έπειτα από πρόσκρουση σε αναδυόμενο κολωνάκι σε δρόμο του Μονακό.

Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες φθορές στο εμπρός δεξιό τμήμα του αμαξώματος. Ο εμπρός προφυλακτήρας καταστράφηκε, το φτερό παραμορφώθηκε, ενώ η ανάρτηση φαίνεται να υπέστη σοβαρή βλάβη, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της πορείας του οχήματος.

Η Rolls-Royce Cullinan, η πρώτη SUV στην ιστορία της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, αποτελεί ένα από τα ακριβότερα πολυτελή οχήματα παραγωγής στον κόσμο. Ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό, η τιμή αγοράς της ξεκινά από περίπου 400.000 ευρώ, ενώ μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ το ποσό αυτό μέσω των εξατομικευμένων επιλογών που προσφέρει η Rolls-Royce.

Το μοντέλο εξοπλίζεται με κινητήρα 6,75 λίτρων V12 twin-turbo, ο οποίος αποδίδει έως και 600 ίππους στην έκδοση Black Badge, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με κορυφαία επίπεδα άνεσης και πολυτέλειας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:49ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκο των Χούθι στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά - Νέα ανάρτηση Τραμπ για το Ιράν με δημοσκόπηση

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: «Οι συνήγοροι κατηγορουμένων πρέπει να σέβονται περισσότερο - Προσωπικά τα θέματα με την Καρυστιανού»

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο CEO της Ryanair για το σπασμένο παράθυρο: Πρόσκρουση ξένου αντικειμένου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία - Δεν «έφταιγε» η ηλικία του αεροσκάφους

15:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Attica Roots Festival: Ο Omar Faruk Tekbilek στο Ζάππειο για μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Από την Πέμπτη μαίνεται πυρκαγιά βόρεια της Μαδρίτης - Έχει κάψει 260.000 στρέμματα

15:32WHAT THE FACT

Ανεμογεννήτρια χωρίς έλικες, δεν γυρίζει ποτέ κι όμως παράγει ρεύμα

15:29NEWSBOMB

Συμπλοκή ανηλίκων στο Ηράκλειο: «Δεν υπάρχει θύμα - Και οι δύο πλευρές έδωσαν και έφαγαν ξύλο», λέει ο πατέρας ενός εκ των μαθητριών που συνελήφθησαν

15:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέα εποχή για το Θεατρικό Μουσείο - Στην ιστορική οικία Σούτσου η βιβλιοθήκη και το αρχείο του

15:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Με Ναϊμέγκεν στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Αίτημα νέας ποινικής διερεύνησης για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη κατέθεσε ο Σύλλογος Συγγενών στον Άρειο Πάγο

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

15:06NEWSBOMB

Σακίρα: Η viral αντίδραδη του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απώλεια για τις ΗΠΑ στο Ιράν: Τρίτος Αμερικανός νεκρός σε τρεις ημέρες, ενώ εντείνονται τα χτυπήματα κατά της Τεχεράνης

14:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Attica Roots Festival: Ο Omar Faruk Tekbilek στο Ζάππειο για μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στον Άγιο Κύριλλο Ηρακλείου – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και ελικόπτερο

14:52ANNOUNCEMENTS

Νέα έργα ύψους 65 εκατ. για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας - Τα επόμενα βήματα

14:51WHAT THE FACT

Μονακό: Πανάκριβο αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από πρόσκρουση σε κολωνάκι

14:45ANNOUNCEMENTS

James Arthur: Κατέκτησε το κοινό του Sani Festival η πιο αναγνωρίσιμη φωνή της σύγχρονης βρετανικής pop

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Απομακρύνθηκαν 2,5 τόνοι απορριμμάτων από τον βυθό της μαρίνας

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πέραμα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δεύτερο κύμα ζέστης - Από τους 41 στους 30 και ξανά στους... 38!

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Πού έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση και διακοπή στη δίκη για τα Τέμπη - Καρυστιανού σε Πλακιά: «Με σένα θα ασχολούμαι;»

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πέραμα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρός ο ηλικιωμένος που καρφώθηκε σε κάγκελα- Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

12:55ΥΓΕΙΑ

Έκτακτη εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

09:56WHAT THE FACT

Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν

09:28LIFESTYLE

Οι γκάφες των ξένων σχολιαστών στον τελικό του Μουντιάλ - Μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ (Βίντεο)

15:06NEWSBOMB

Σακίρα: Η viral αντίδραδη του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Αίτημα νέας ποινικής διερεύνησης για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη κατέθεσε ο Σύλλογος Συγγενών στον Άρειο Πάγο

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Καταγγελίες για πλαστό έρανο - Προσπάθεια να αποσωληνωθεί η 7χρονη

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

13:24ΥΓΕΙΑ

Καύσωνας: Οι πνευμονολόγοι προειδοποιούν - Πώς ξεχωρίζουμε την ηλίαση από τη θερμοπληξία

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο συγκινητικό γαμήλιο δώρο: Με AI έδειξαν το ζευγάρι να ερωτεύεται… ανά τους αιώνες

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφιαλτικές διακοπές για οικογένεια στην Κρήτη– 37χρονος χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους

11:16LIFESTYLE

Παρέλαση αστέρων στον τελικό του Μουντιάλ - Οι celebrities που έκλεψαν τα βλέμματα στις εξέδρες

14:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ένταση στα δικαστήρια μετά την προφυλάκιση του 25χρονου για την εμπρηστική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ