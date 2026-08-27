Πόσο κοστίζει να ζεις στην «πόλη-φάντασμα» των 100 δισ. δολαρίων με λιγότερους από 5.000 κατοίκους

Το Forest City άνοιξε επίσημα τον Μάρτιο του 2016, περίπου μία δεκαετία μετά την έναρξη του σχεδιασμού του

Δημήτρης Δρίζος

Πόσο κοστίζει να ζεις στην «πόλη-φάντασμα» των 100 δισ. δολαρίων με λιγότερους από 5.000 κατοίκους
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Forest City στη Μαλαισία απέχει σημαντικά από τους αρχικούς στόχους, με πληθυσμό μόλις 5.000 κατοίκους αντί για 700.000 που προβλεπόταν.
  • Το έργο απευθυνόταν κυρίως σε εύπορους Κινέζους επενδυτές, αλλά η πολιτική και οικονομική αστάθεια στην Κίνα και τη Μαλαισία, καθώς και η πανδημία COVID-19, επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις ακινήτων.
  • Οι τιμές των ακινήτων στο Forest City είναι χαμηλές σε σύγκριση με άλλες μεγάλες πόλεις της Μαλαισίας, με διαμερίσματα πολυτελείας να πωλούνται από περίπου 64.000 έως 104.000 δολάρια.
  • Η κυβέρνηση της Μαλαισίας έχει ανακηρύξει το Forest City ως ειδική χρηματοοικονομική ζώνη χωρίς φόρους για να προσελκύσει επιχειρήσεις και κατοίκους, αλλά η έλλειψη πληθυσμού παραμένει το κύριο εμπόδιο στην ανάπτυξη.
  • Παρά τις εντυπωσιακές υποδομές, το Forest City παραμένει ουσιαστικά πόλη-φάντασμα, καθώς δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει τον αναμενόμενο αριθμό κατοίκων.
Snapshot powered by AI

Το Forest City παρουσιάστηκε ως ένα από τα πιο φιλόδοξα και ελκυστικά αναπτυξιακά έργα της Μαλαισίας. Ωστόσο, περίπου 20 χρόνια μετά τη σύλληψη της ιδέας, το μεγαλόπνοο σχέδιο απέχει δραματικά από τους αρχικούς στόχους. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για πληθυσμό που θα έφτανε περίπου τους 700.000 κατοίκους, σήμερα στην περιοχή ζουν μόλις 5.000 άνθρωποι, μετατρέποντάς την ουσιαστικά σε μια σύγχρονη πόλη-φάντασμα.

Το Forest City άνοιξε επίσημα τον Μάρτιο του 2016, περίπου μία δεκαετία μετά την έναρξη του σχεδιασμού του. Η ανάπτυξη προωθήθηκε ως μια πολυτελής, φουτουριστική πόλη, χτισμένη σε μεγάλο βαθμό πάνω σε τεχνητά νησιά, στα νοτιοδυτικά της περιοχής Johor Bahru, κοντά στα σύνορα της Μαλαισίας με τη Σιγκαπούρη.

Τα πράγματα, ωστόσο, δεν εξελίχθηκαν όπως είχαν προβλεφθεί. Μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι περιορισμοί που επέβαλε η κινεζική κυβέρνηση στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, η πολιτική κρίση στη Μαλαισία στις αρχές της δεκαετίας του 2020 και η πανδημία του COVID-19, επηρέασαν δραστικά τις πωλήσεις ακινήτων και ανέτρεψαν τις αρχικές προβλέψεις.

Γιατί απέτυχε το Forest City

Για να γίνει κατανοητή η αποτυχία του Forest City, πρέπει πρώτα να εξεταστεί σε ποιο κοινό απευθυνόταν το φιλόδοξο project.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται δίπλα στην περιοχή Johor Bahru, τη δεύτερη μεγαλύτερη διοικητική περιοχή της Μαλαισίας σε πληθυσμό, το Forest City δεν σχεδιάστηκε κυρίως για τους ντόπιους κατοίκους.

Αντίθετα, το project προωθήθηκε σε μεγάλο βαθμό σε εύπορους και ανώτερους οικονομικά Κινέζους, οι οποίοι αναζητούσαν τρόπους να επενδύσουν ή να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός Κίνας. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη έπαιξε ο κινεζικός κατασκευαστικός κολοσσός Country Garden, στο πλαίσιο της κινεζικής πρωτοβουλίας Belt and Road.

Η ταυτόχρονη εμφάνιση όλων των παραπάνω προβλημάτων δημιούργησε ένα ιδανικό «κοκτέιλ» αποτυχίας. Η τεράστια επένδυση και το όραμα για μια ουτοπική πόλη άρχισαν να καταρρέουν, αφήνοντας πίσω τους μια περιοχή με εντυπωσιακές υποδομές αλλά ελάχιστους κατοίκους.

forest

Πόσο κοστίζει ένα σπίτι στην πόλη-φάντασμα

Παρά το γεγονός ότι το Forest City παραμένει σε μεγάλο βαθμό άδειο, οι τιμές των ακινήτων έχουν γίνει ιδιαίτερα δελεαστικές για όσους αναζητούν ένα πολυτελές διαμέρισμα σε σχετικά χαμηλή τιμή.

Σύμφωνα με αγγελίες στην πλατφόρμα PropertyGuru, ένα διαμέρισμα 893 τετραγωνικών ποδιών, με δύο υπνοδωμάτια, πωλείται περίπου 420.000 ringgit Μαλαισίας, δηλαδή περίπου 103.900 δολάρια.

Η τιμή αντιστοιχεί σε περίπου 470 ringgit ανά τετραγωνικό πόδι, ποσό που σύμφωνα με στοιχεία του Numbeo είναι περίπου το ένα τέταρτο της αντίστοιχης τιμής ανά τετραγωνικό πόδι για ένα διαμέρισμα στην Κουάλα Λουμπούρ.

Υπάρχουν, μάλιστα, ακίνητα που προσφέρονται ακόμη και για περίπου 260.000 ringgit, δηλαδή περίπου 64.000 δολάρια, αν και η τελική τιμή ανά τετραγωνικό πόδι παραμένει παρόμοια λόγω της μικρότερης επιφάνειας.

Μπορεί το Forest City να ξαναζωντανέψει;

Η αναβίωση του Forest City και η επιστροφή του στα επίπεδα που οραματίζονταν οι δημιουργοί του μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Μαλαισίας επιχειρεί να αλλάξει την εικόνα της περιοχής και να δημιουργήσει κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και κατοίκων.

Το 2024, η κυβέρνηση χαρακτήρισε το Forest City την πρώτη ειδική χρηματοοικονομική ζώνη της χώρας χωρίς φόρους, με στόχο να προσελκύσει επιχειρήσεις, τράπεζες και εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη κίνηση θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην περιοχή, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες θέσεις εργασίας και υπηρεσίες για τους κατοίκους. Με αυτόν τον τρόπο, το Forest City θα μπορούσε να γίνει σταδιακά πιο ελκυστικό ως τόπος μόνιμης κατοικίας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει το ίδιο: η έλλειψη ανθρώπων.

Όσο η τεράστια πόλη παραμένει αραιοκατοικημένη, δύσκολα θα καταφέρει να εκπληρώσει έστω και ένα μικρό μέρος των αρχικών προσδοκιών. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο παράδοξο του Forest City: μια πόλη που χτίστηκε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, διαθέτει πολυτελή διαμερίσματα και εντυπωσιακές υποδομές, αλλά εξακολουθεί να αναζητά τους κατοίκους της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κρίσιμες «μάχες» για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ για πρόκριση, ΟΦΗ για ιστορική πρόκριση!

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα από το ECMWF - Η τάση για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη

07:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ποιο είναι το ασφαλέστερο καταφύγιο στον πλανήτη σε περίπτωση «Αρμαγεδδώνα» - Η γνώμη των ειδικών

07:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Φοιτητές: Ξεκινά από σήμερα η ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών - Τι να προσέξουν

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι Βρετανίδες που προετοιμάζονται για τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - «Θα το ζητήσει η κυβέρνηση»

07:24WHAT THE FACT

Πόσο κοστίζει να ζεις στην «πόλη-φάντασμα» των 100 δισ. δολαρίων με λιγότερους από 5.000 κατοίκους

07:20ΥΓΕΙΑ

Ο κίνδυνος νεφρικής νόσου μπορεί να αυξηθεί από αυτήν την τόσο κοινή τροφή

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Athina 9,84: Φωτιά στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού στην Τεχνόπολη - Πιθανό βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Super El Niño: Η ωκεάνια ανωμαλία πλησιάζει στην κορύφωσή της - Η σχέση με την καταστροφή στο Νεπάλ

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διαρρήκτες εγκλωβίστηκαν σε διαμέρισμα 6ου ορόφου με λεία 149.000 ευρώ

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Σιγήν ιχθύος για τις δίκες των παιδοβιαστών πακιστανικής καταγωγής - Δεν κατήγγειλαν τη φρίκη για να μην τους πουν... «ρατσιστές»

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ντόλι Πάρτον άφησε ένα τελευταίο τραγούδι για τους θαυμαστές της που θα το ακούσουν το 2046

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Το νέο στοίχημα για φθηνότερο ρεύμα – Τι ισχύει σήμερα και πότε ξεκινά η εφαρμογή

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τηλεφωνική απάτη με πρόσχημα την Ελληνική Αστυνομία και τις νέες ταυτότητες - Αυτός είναι ο αριθμός που καλούν

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε πορτοκαλί συναγερμό Αττική, Εύβοια, νησιά Αιγαίου και Κρήτη - Ο χάρτης Πολιτικής Προστασίας

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η αποκόλληση παγετώνα έφερε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Φόβοι για εκατόμβες νεκρών

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο επίκεντρο η Θεσσαλονίκη: Ο Μητσοτάκης ανεβαίνει Βορρά και το γαλάζιο ψηφοδέλτιο παίρνει φωτιά

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνο κοκτέιλ με 40ρια και βοριάδες έως 7 μποφόρ - Επιμένει ο καύσωνας

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία γυναίκας στη Ροδόπη: Την σκότωσε μία μέρα πριν την αίτηση διαζυγίου - Φαρμακευτική αγωγή λάμβανε ο 53χρονος

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτες ζωγραφίζουν τα σπίτια τους για να τα προστατεύσουν από τους βανδαλισμούς

21:01ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού από τις 4 Σεπτεμβρίου - Τέλος ο καύσωνας - Τι αναφέρουν GFS & ECMWF

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η αποκόλληση παγετώνα έφερε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Φόβοι για εκατόμβες νεκρών

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τηλεφωνική απάτη με πρόσχημα την Ελληνική Αστυνομία και τις νέες ταυτότητες - Αυτός είναι ο αριθμός που καλούν

07:20ΥΓΕΙΑ

Ο κίνδυνος νεφρικής νόσου μπορεί να αυξηθεί από αυτήν την τόσο κοινή τροφή

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Athina 9,84: Φωτιά στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού στην Τεχνόπολη - Πιθανό βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή

22:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Κυριακή - Αντικυκλωνική έξαρση και ισχυροί άνεμοι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα ευχηθείτε αύριο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διαρρήκτες εγκλωβίστηκαν σε διαμέρισμα 6ου ορόφου με λεία 149.000 ευρώ

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα από το ECMWF - Η τάση για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνο κοκτέιλ με 40ρια και βοριάδες έως 7 μποφόρ - Επιμένει ο καύσωνας

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία γυναίκας στη Ροδόπη: Την σκότωσε μία μέρα πριν την αίτηση διαζυγίου - Φαρμακευτική αγωγή λάμβανε ο 53χρονος

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Σιγήν ιχθύος για τις δίκες των παιδοβιαστών πακιστανικής καταγωγής - Δεν κατήγγειλαν τη φρίκη για να μην τους πουν... «ρατσιστές»

15:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECMWF για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την Ελλάδα

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Τι λένε οι επιστήμονες για τη φονική πλημμύρα στο Νεπάλ - Από πού προήλθε ο τεράστιος όγκος νερού

06:31WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος κρυμμένος θησαυρός χρυσού που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ιόνιο: Η αλλαγή σκάφους που εξετάζεται στην εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία

07:24WHAT THE FACT

Πόσο κοστίζει να ζεις στην «πόλη-φάντασμα» των 100 δισ. δολαρίων με λιγότερους από 5.000 κατοίκους

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Το νέο στοίχημα για φθηνότερο ρεύμα – Τι ισχύει σήμερα και πότε ξεκινά η εφαρμογή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ