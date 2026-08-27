Πόσο κοστίζει να ζεις στην «πόλη-φάντασμα» των 100 δισ. δολαρίων με λιγότερους από 5.000 κατοίκους

Snapshot Το Forest City στη Μαλαισία απέχει σημαντικά από τους αρχικούς στόχους, με πληθυσμό μόλις 5.000 κατοίκους αντί για 700.000 που προβλεπόταν.

Το έργο απευθυνόταν κυρίως σε εύπορους Κινέζους επενδυτές, αλλά η πολιτική και οικονομική αστάθεια στην Κίνα και τη Μαλαισία, καθώς και η πανδημία COVID-19, επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις ακινήτων.

Οι τιμές των ακινήτων στο Forest City είναι χαμηλές σε σύγκριση με άλλες μεγάλες πόλεις της Μαλαισίας, με διαμερίσματα πολυτελείας να πωλούνται από περίπου 64.000 έως 104.000 δολάρια.

Η κυβέρνηση της Μαλαισίας έχει ανακηρύξει το Forest City ως ειδική χρηματοοικονομική ζώνη χωρίς φόρους για να προσελκύσει επιχειρήσεις και κατοίκους, αλλά η έλλειψη πληθυσμού παραμένει το κύριο εμπόδιο στην ανάπτυξη.

Παρά τις εντυπωσιακές υποδομές, το Forest City παραμένει ουσιαστικά πόλη-φάντασμα, καθώς δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει τον αναμενόμενο αριθμό κατοίκων. Snapshot powered by AI

Το Forest City παρουσιάστηκε ως ένα από τα πιο φιλόδοξα και ελκυστικά αναπτυξιακά έργα της Μαλαισίας. Ωστόσο, περίπου 20 χρόνια μετά τη σύλληψη της ιδέας, το μεγαλόπνοο σχέδιο απέχει δραματικά από τους αρχικούς στόχους. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για πληθυσμό που θα έφτανε περίπου τους 700.000 κατοίκους, σήμερα στην περιοχή ζουν μόλις 5.000 άνθρωποι, μετατρέποντάς την ουσιαστικά σε μια σύγχρονη πόλη-φάντασμα.

Το Forest City άνοιξε επίσημα τον Μάρτιο του 2016, περίπου μία δεκαετία μετά την έναρξη του σχεδιασμού του. Η ανάπτυξη προωθήθηκε ως μια πολυτελής, φουτουριστική πόλη, χτισμένη σε μεγάλο βαθμό πάνω σε τεχνητά νησιά, στα νοτιοδυτικά της περιοχής Johor Bahru, κοντά στα σύνορα της Μαλαισίας με τη Σιγκαπούρη.

Τα πράγματα, ωστόσο, δεν εξελίχθηκαν όπως είχαν προβλεφθεί. Μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι περιορισμοί που επέβαλε η κινεζική κυβέρνηση στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, η πολιτική κρίση στη Μαλαισία στις αρχές της δεκαετίας του 2020 και η πανδημία του COVID-19, επηρέασαν δραστικά τις πωλήσεις ακινήτων και ανέτρεψαν τις αρχικές προβλέψεις.

Γιατί απέτυχε το Forest City

Για να γίνει κατανοητή η αποτυχία του Forest City, πρέπει πρώτα να εξεταστεί σε ποιο κοινό απευθυνόταν το φιλόδοξο project.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται δίπλα στην περιοχή Johor Bahru, τη δεύτερη μεγαλύτερη διοικητική περιοχή της Μαλαισίας σε πληθυσμό, το Forest City δεν σχεδιάστηκε κυρίως για τους ντόπιους κατοίκους.

Αντίθετα, το project προωθήθηκε σε μεγάλο βαθμό σε εύπορους και ανώτερους οικονομικά Κινέζους, οι οποίοι αναζητούσαν τρόπους να επενδύσουν ή να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός Κίνας. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη έπαιξε ο κινεζικός κατασκευαστικός κολοσσός Country Garden, στο πλαίσιο της κινεζικής πρωτοβουλίας Belt and Road.

Η ταυτόχρονη εμφάνιση όλων των παραπάνω προβλημάτων δημιούργησε ένα ιδανικό «κοκτέιλ» αποτυχίας. Η τεράστια επένδυση και το όραμα για μια ουτοπική πόλη άρχισαν να καταρρέουν, αφήνοντας πίσω τους μια περιοχή με εντυπωσιακές υποδομές αλλά ελάχιστους κατοίκους.

Πόσο κοστίζει ένα σπίτι στην πόλη-φάντασμα

Παρά το γεγονός ότι το Forest City παραμένει σε μεγάλο βαθμό άδειο, οι τιμές των ακινήτων έχουν γίνει ιδιαίτερα δελεαστικές για όσους αναζητούν ένα πολυτελές διαμέρισμα σε σχετικά χαμηλή τιμή.

Σύμφωνα με αγγελίες στην πλατφόρμα PropertyGuru, ένα διαμέρισμα 893 τετραγωνικών ποδιών, με δύο υπνοδωμάτια, πωλείται περίπου 420.000 ringgit Μαλαισίας, δηλαδή περίπου 103.900 δολάρια.

Η τιμή αντιστοιχεί σε περίπου 470 ringgit ανά τετραγωνικό πόδι, ποσό που σύμφωνα με στοιχεία του Numbeo είναι περίπου το ένα τέταρτο της αντίστοιχης τιμής ανά τετραγωνικό πόδι για ένα διαμέρισμα στην Κουάλα Λουμπούρ.

Υπάρχουν, μάλιστα, ακίνητα που προσφέρονται ακόμη και για περίπου 260.000 ringgit, δηλαδή περίπου 64.000 δολάρια, αν και η τελική τιμή ανά τετραγωνικό πόδι παραμένει παρόμοια λόγω της μικρότερης επιφάνειας.

Μπορεί το Forest City να ξαναζωντανέψει;

Η αναβίωση του Forest City και η επιστροφή του στα επίπεδα που οραματίζονταν οι δημιουργοί του μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Μαλαισίας επιχειρεί να αλλάξει την εικόνα της περιοχής και να δημιουργήσει κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και κατοίκων.

Το 2024, η κυβέρνηση χαρακτήρισε το Forest City την πρώτη ειδική χρηματοοικονομική ζώνη της χώρας χωρίς φόρους, με στόχο να προσελκύσει επιχειρήσεις, τράπεζες και εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη κίνηση θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην περιοχή, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες θέσεις εργασίας και υπηρεσίες για τους κατοίκους. Με αυτόν τον τρόπο, το Forest City θα μπορούσε να γίνει σταδιακά πιο ελκυστικό ως τόπος μόνιμης κατοικίας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει το ίδιο: η έλλειψη ανθρώπων.

Όσο η τεράστια πόλη παραμένει αραιοκατοικημένη, δύσκολα θα καταφέρει να εκπληρώσει έστω και ένα μικρό μέρος των αρχικών προσδοκιών. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο παράδοξο του Forest City: μια πόλη που χτίστηκε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, διαθέτει πολυτελή διαμερίσματα και εντυπωσιακές υποδομές, αλλά εξακολουθεί να αναζητά τους κατοίκους της.