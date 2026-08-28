Πόσα πόδια είναι υπερβολικά; Βρέθηκε απολίθωμα εντόμου με 24 πόδια

Ένα απολίθωμα από το Τέξας αποκάλυψε ένα αρχαίο έντομο με 24 πόδια, προσφέροντας νέα στοιχεία για την εξελικτική πορεία των εντόμων και για το πώς τελικά κατέληξαν να διαθέτουν μόλις έξι.

Το νέο είδος ονομάστηκε Τσόσα πραεκούρσορ και έζησε πριν από περίπου 324 εκατομμύρια χρόνια. Είχε μήκος περίπου 49 χιλιοστά και, σύμφωνα με τους ερευνητές, αποτελεί σημαντικό κομμάτι του παζλ για την πρώιμη εξέλιξη των εντόμων.

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