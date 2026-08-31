Ο «βασιλιάς του πάγου» στην Ισπανία: Βγάζει έως 5.000 ευρώ τον μήνα με ένα απλό μηχάνημα
Ένας Ισπανός επιχειρηματίας βρήκε λύση στις ελλείψεις πάγου του καλοκαιριού και έφτασε να έχει τζίρο έως 5.000 ευρώ τον μήνα με ένα μηχάνημα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το καλοκαίρι, η εύρεση μιας σακούλας πάγου μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση στην Ισπανία. Οι καύσωνες και η αυξημένη κατανάλωση προκαλούν κάθε χρόνο προβλήματα στην τροφοδοσία, ιδιαίτερα σε τουριστικές επιχειρήσεις και παραθαλάσσιες περιοχές.
Ο επιχειρηματίας Αλμπέρτο Ανγκούλο εντόπισε σε αυτή την ανάγκη μια επιχειρηματική ευκαιρία, δημιουργώντας την Boreal Ice Vending, μια εταιρεία που εγκαθιστά μηχανήματα τα οποία παράγουν και διαθέτουν πάγο απευθείας στο σημείο όπου χρειάζεται.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:52 ∙ WHAT THE FACT
Ο «βασιλιάς του πάγου» στην Ισπανία: Βγάζει έως 5.000 ευρώ τον μήνα με ένα απλό μηχάνημα
16:23 ∙ WHAT THE FACT
Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία
08:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ