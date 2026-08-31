Ο «βασιλιάς του πάγου» στην Ισπανία: Βγάζει έως 5.000 ευρώ τον μήνα με ένα απλό μηχάνημα

Το καλοκαίρι, η εύρεση μιας σακούλας πάγου μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση στην Ισπανία. Οι καύσωνες και η αυξημένη κατανάλωση προκαλούν κάθε χρόνο προβλήματα στην τροφοδοσία, ιδιαίτερα σε τουριστικές επιχειρήσεις και παραθαλάσσιες περιοχές.

Ο επιχειρηματίας Αλμπέρτο Ανγκούλο εντόπισε σε αυτή την ανάγκη μια επιχειρηματική ευκαιρία, δημιουργώντας την Boreal Ice Vending, μια εταιρεία που εγκαθιστά μηχανήματα τα οποία παράγουν και διαθέτουν πάγο απευθείας στο σημείο όπου χρειάζεται.

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