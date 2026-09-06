Τον προσέλαβαν για να φυλάει 52 μπουκάλια ουίσκι του 1912 και τελικά... τα ήπιε -Το DNA τον πρόδωσε

Μια ασυνήθιστη υπόθεση κλοπής αποκαλύφθηκε το 2012 σε μια ιστορική έπαυλη στην περιοχή του Πίτσμπουργκ, στην Πενσιλβάνια.

Ο 62χρονος τότε Τζον Σόντερς εργαζόταν ως ένοικος φύλακας της έπαυλης South Broadway Manor, η οποία είχε μετατραπεί σε bed and breakfast. Ανάμεσα στις αρμοδιότητές του ήταν και η προστασία μιας σπάνιας συλλογής ουίσκι. Τον Μάρτιο του 2012, η ιδιοκτήτρια Πατρίσια Χιλ έλεγξε τη συλλογή και διαπίστωσε ότι 52 μπουκάλια ήταν εντελώς άδεια.

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