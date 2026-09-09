To «smartphone» σε πίνακα σχεδόν ενός αιώνα πυροδοτεί άγριες θεωρίες ταξιδιού στο χρόνο

Στον πίνακα ζωγραφικής ένας ιθαγενής του 17ου αιώνα φαίνεται να κρατά ένα αντικείμενο που μοιάζει με κινητό

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

To «smartphone» σε πίνακα σχεδόν ενός αιώνα πυροδοτεί άγριες θεωρίες ταξιδιού στο χρόνο
WHAT THE FACT
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  • Ένας πίνακας του 1937 απεικονίζει έναν ιθαγενή του 17ου αιώνα να κρατά μια συσκευή που μοιάζει με smartphone, προκαλώντας θεωρίες ταξιδιού στο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο πίνακας «Mr. Pynchon and the Settling of Springfield» δημιουργήθηκε από τον Ουμπέρτο Ρομάνο για το Κεντρικό Ταχυδρομείο του Σπρίνγκφιλντ στη Μασαχουσέτη, στο πλαίσιο του Federal Arts Project.
  • Ιστορικοί εκτιμούν ότι το αντικείμενο που κρατά ο άνδρας είναι απλώς ένας καθρέφτης, κοινό αντικείμενο στις αποικίες του 17ου αιώνα.
  • Ο πίνακας απεικονίζει τον William Pynchon, ιδρυτή του Σπρίνγκφιλντ, και βασίζεται σε ιστορική έρευνα για την περιοχή από το 1636 έως το 1936.
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Έντονο θόρυβο έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο ένας πίνακας ζωγραφικής, που χρονολογείται πριν από 90 χρόνια και απεικονίζει έναν ιθαγενή του 17ου αιώνα να κρατά κάτι που μοιάζει με σύγχρονο smartphone.

Το «Mr. Pynchon and the Settling of Springfield», του Ιταλοαμερικανού τοιχογράφου Ουμπέρτο Ρομάνο, απεικονίζει τον ιθαγενή άνδρα μαζί με άλλα μέλη της φυλής και τους πρώτους Άγγλους αποίκους στο Σπρίνγκφιλντ του 17ου αιώνα, τότε μέρος της αποικίας του κόλπου της Μασαχουσέτης.

Ο άνδρας φαίνεται μπροστά και στο κέντρο μέσα στο έργο τέχνης, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937.

Κοιτάζει επίμονα μια ορθογώνια συσκευή, η οποία έχει χρώμα άνθρακα στο πίσω μέρος και κάτι που φαίνεται να είναι χρώμιο ή ανακλαστική επένδυση.

Όπως ήταν φυσικό, πυροδοτήθηκε μία μεγάλη συζήτηση και αναπτύχθηκαν οι σχετικές θεωρίες περί ταξιδιού στον χρόνο.

«Το iPhone στη ζωγραφική από το 1937 μόλις ανακαλύφθηκε???» έγραψε ένας χρήστης στο Χ .

«Τώρα αυτό μοιάζει πραγματικά με κινητό τηλέφωνο», φέρεται να δημοσίευσε ένας άλλος χρήστης.

Σύμφωνα με τους χρήστες η τοιχογραφία βρίσκεται στο κτίριο του Κρατικού Γραφείου της Κοινοπολιτείας της Μασαχουσέτης, το οποίο κάποτε ήταν το Κεντρικό Ταχυδρομείο του Σπρίνγκφιλντ.

Η τοιχογραφία ήταν μία από τις έξι που δημιουργήθηκαν για το ταχυδρομείο, που ο Ρομάνο ολοκλήρωσε με φοιτητές και χρηματοδοτήθηκε από το Federal Arts Project, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα 1935-1943 που προσέλαβε εικαστικούς καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, σύμφωνα με το Εθνικό Ταχυδρομικό Μουσείο Smithsonian.

Παρά τις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ιστορικοί φέρεται να πιστεύουν ότι το αντικείμενο είναι απλώς ένας καθρέφτης.

Οι καθρέφτες ήταν κοινά εμπορικά αντικείμενα στις αμερικανικές αποικίες του 17ου αιώνα, γεγονός που πιθανώς εξηγεί γιατί ο άνδρας φαίνεται να μελετά τη δική του αντανάκλαση στο αντικείμενο.

Ο «κύριος Pynchon» στον πίνακα του Ρομάνο είναι ένας από τους ιδρυτές του σημερινού Springfield.

Ο Pynchon μετακόμισε στη Βόρεια Αμερική από το Essex της Αγγλίας το 1590 και έφτασε στην αποικία του κόλπου της Μασαχουσέτης, όπου έγινε ιδρυτής και βοηθός ταμία.

Απέκτησε τη γη που θα γινόταν το Σπρίνγκφιλντ από τους ιθαγενείς Αμερικανούς Agawam το 1636.

Για να διασφαλίσει την ιστορική ακρίβεια, ο Ρομάνο συμβουλεύτηκε τον τοπικό ιστορικό Harry Andrews Wright και τη συγγραφέα Esther Forbes, με σκοπό να καταγράψει την ανάπτυξη της περιοχής από το 1636 έως το 1936, σύμφωνα με το Smithsonian.

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