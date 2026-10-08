Τα 6 μέρη του ανθρώπινου σώματος που δεν μας είναι πλέον απαραίτητα

Το ανθρώπινο σώμα διαθέτει τη δική του «αποθήκη» με περιττά αντικείμενα. Υπάρχουν αρκετά μέρη που επιτελούσαν - κάποτε - σημαντικό σκοπό, αλλά σήμερα είναι ουσιαστικά άχρηστα.

Μάλιστα, ορισμένα απ' αυτά είναι αρκετά ζημιάρικα, καθώς προκαλούν συχνά προβλήματα, από πόνους μέχρι και λοιμώξεις, με αποτέλεσμα η αφαίρεσή τους να επιβεβαιώνει πως μπορούμε να ζήσουμε απολύτως φυσιολογικά και χωρίς αυτά.

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