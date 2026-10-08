Μετέφεραν και εγκατέστησαν γέφυρα 2.200 τόνων στην Βουδαπέστη: Η απίστευτη επιχείρηση

Χρειάστηκαν 176 κινητήριοι άξονες για να μετακινηθεί μια γέφυρα 2.200 τόνων στην Βουδαπέστη, χωρίς να παραμείνει κλειστός ο δρόμος για πολλές ημέρες

Newsroom

Μετέφεραν και εγκατέστησαν γέφυρα 2.200 τόνων στην Βουδαπέστη: Η απίστευτη επιχείρηση
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια τεράστια σιδηροδρομική γέφυρα, βάρους 2.200 τόνων, μήκους 108 μέτρων και πλάτους 20 μέτρων, μετακινήθηκε μέσα στη Βουδαπέστη με τη βοήθεια 176 κινητήριων αξόνων, σε μια εντυπωσιακή επιχείρηση μηχανικής. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο, με τον δρόμο να κλείνει το πρωί της Παρασκευής και άνοιξε ξανά πριν από την ώρα αιχμής της Δευτέρας.

Πρόκειται για το πρώτο τμήμα της νέας σιδηροδρομικής γέφυρας Közvágóhíd στην ουγγρική πρωτεύουσα. Η κατασκευή αποτελεί μέρος του έργου για την αύξηση της χωρητικότητας της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ των σταθμών Ferencváros και Kelenföld.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:28ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μεγάλη ταλαιπωρία στον Κηφισό λόγω καραμπόλας - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική Οδό

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Εκτελέστηκε 46χρονος με θανατηφόρα ένεση πεντοβαρβιτάλης στο Τέξας - Η πρώτη εκτέλεση μετά την αποτυχημένη διαδικασία με την Christa Pike

10:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πλησιάζει με 120 χλμ/ώρα ο τυφώνας «Ησαΐας»: Πού θα σημειωθούν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

10:20LIFESTYLE

#MeTinAnna: Η κόντρα Βίσση - Καρβέλα δημιουργεί «κίνημα» στα social media

10:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι οφείλουμε στους αρχαίους Έλληνες: Η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα - «Υπάρχουν σπουδαία αρχαία μνημεία σε ολόκληρο τον κόσμο, όμως η Ακρόπολη είναι διαφορετική»

10:07LIFESTYLE

Πώς θα ήταν η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ αν της απαγόρευε ο Καρβέλας να ερμηνεύσει τα τραγούδια της - Θα τελείωνε το σόου σε ένα τέταρτο

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Οργή για τον θάνατο της 87χρονης Μαρικάρμεν- «Είναι δολοφονία από τους γύπες των ταμείων»

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Βαλυράκης: Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατό του - Υπέρ της ενοχής τους ψήφισε μόνο ο πρόεδρος

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης για τη στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση - «Η Αθήνα δεν χωράει άλλους ανθρώπους»

09:54WHAT THE FACT

Μετέφεραν και εγκατέστησαν γέφυρα 2.200 τόνων στην Βουδαπέστη: Η απίστευτη επιχείρηση που κράτησε λίγες μέρες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο ηλεκτρικό AION UT στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:36ANNOUNCEMENTS

Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Το «Jazz στο Μουσείο» επιστρέφει με τον David Lynch

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Ο όρος που «τίναξε στον αέρα» τη συμφωνία

09:25LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Έκλεψε τις εντυπώσεις μετά την προπόνηση η 57χρονη τραγουδίστρια - Το αθλητικό look που ανέδειξε τη σιλουέτα της

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν όροφοι πολυκατοικίας - Επτά εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η ερευνήτρια Μάργκαρετ Χάμιλτον σε ηλικία 90 ετών - Ήταν η πρωτοπόρος πίσω από το λογισμικό της αποστολής Apollo 11 που έστειλε αστροναύτες στην Σελήνη για πρώτη φορά

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: «Να πας στη χώρα σου» φέρεται να είπε καθηγήτρια σε 13χρονη - Κατάληψη στο σχολείο

09:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς μπορείς να βάλεις το ChatGPT στο Word, στο Excel και στο PowerPoint

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Αναχώρησε από την Ελλάδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Ο όρος που «τίναξε στον αέρα» τη συμφωνία

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Βαλυράκης: Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατό του - Υπέρ της ενοχής τους ψήφισε μόνο ο πρόεδρος

23:17LIFESTYLE

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συνεχίζει τις θεραπείες με laser στο Λονδίνο - «Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και θα βρω λύση»

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές στις πληρωμές των courier - Τέλος τα μετρητά

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: «Να πας στη χώρα σου» φέρεται να είπε καθηγήτρια σε 13χρονη - Κατάληψη στο σχολείο

07:10ΕΘΝΙΚΑ

Tεθωρακισμένα οχήματα Stryker στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ: Ποια είναι, τι παρέχουν στο πεδίο μάχης

09:25LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Έκλεψε τις εντυπώσεις μετά την προπόνηση η 57χρονη τραγουδίστρια - Το αθλητικό look που ανέδειξε τη σιλουέτα της

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν όροφοι πολυκατοικίας - Επτά εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

08:25ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν συνεννοήθηκα με αχυράνθρωπο, αλλά με τον ίδιο τον Καμπούρη» - Τι κατέθεσαν γνωστοί τραγουδιστές

07:43ΕΘΝΙΚΑ

Ρούμπιο: Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας - Τουρκίας- Τι είπε για τα F-35 στις δύο χώρες

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινδυνεύει το παιδί -«Της τραβάει δύο μπουνιές στην κοιλιά και δύο κλωτσιές», λέει στο Newsbomb η μητέρα εγκύου θύματος 17χρονου Ρομά

10:07LIFESTYLE

Πώς θα ήταν η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ αν της απαγόρευε ο Καρβέλας να ερμηνεύσει τα τραγούδια της - Θα τελείωνε το σόου σε ένα τέταρτο

20:21LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το ταξίδι με τη Δήμητρα Κούστα λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή «πυρών» με τον Καρβέλα

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Πότε αναχωρεί από την Αθήνα – Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Οργή για τον θάνατο της 87χρονης Μαρικάρμεν- «Είναι δολοφονία από τους γύπες των ταμείων»

21:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Τον κυνηγούσαν από τις Σέρρες και το έσκασε πεζός στη Θεσσαλονίκη - Τρελή καταδίωξη ΙΧ με παράτυπους μετανάστες καταγράφηκε ζωντανά στην τηλεόραση

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις το 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ