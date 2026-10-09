15 λεπτά κίνησης την ημέρα μπορούν να αλλάξουν την ψυχική υγεία: Το φαινόμενο του «bed rotting»

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου, η εταιρεία αθλητικών υποδημάτων ASICS συνεργάστηκε με ειδικούς για τη δημιουργία του εγχειρήματος «The Movement Conservation Project».

Στόχος του project είναι να αποκαταστήσει τη σημασία της κίνησης του σώματος για το μυαλό μας, καθώς και να προτείνει χρήσιμους τρόπους για να σταθούμε ξανά στα πόδια μας (κυριολεκτικά και μεταφορικά) όταν η σύγχρονη ζωή δυσκολεύει την έξοδο από το σπίτι.

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