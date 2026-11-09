Λάιζα Μινέλι: Τα πολύτιμα διδάγματα που έλαβε μεγαλώνοντας με δύο θρύλους του σινεμά

Snapshot Η Λάιζα Μινέλι αναφέρει ότι η μητέρα της, Τζούντι Γκάρλαντ, της δίδαξε την τέχνη της βαθιάς συναισθηματικής σύνδεσης με το κοινό και την αποφασιστικότητα στην ερμηνεία.

Ο πατέρας της, Βινσέντε Μινέλι, ενίσχυσε τη φαντασία της και της έμαθε να βλέπει όλες τις δυνατότητες του κόσμου μέσα από τη δημιουργικότητα.

Η Λάιζα θεωρεί τον Βινσέντε Μινέλι μια αξεπέραστη ιδιοφυΐα που επαναπροσδιόρισε τον κινηματογράφο συνδυάζοντας διαφορετικές μορφές τέχνης, όπως στη σκηνή του μπαλέτου στην ταινία «An American in Paris».

Το κινηματογραφικό αφιέρωμα «The Minnellis» θα παρουσιαστεί στο Museum of the Moving Image της Νέας Υόρκης από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Ιανουάριο του 2027, τιμώντας το έργο της ίδιας και του πατέρα της.

Παρά την ηλικία της, η Λάιζα Μινέλι σκοπεύει να συνεχίσει τις δημιουργικές της δραστηριότητες και να μοιραστεί νέες ιστορίες και μουσική με το κοινό στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Η Λάιζα Μινέλι μεγάλωσε σε έναν κόσμο όπου η μουσική, ο κινηματογράφος και η δημιουργικότητα αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Κόρη δύο θρύλων του Χόλιγουντ, της Τζούντι Γκάρλαντ και του σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλι, γνώρισε από πολύ μικρή ηλικία τη μαγεία της σκηνής και του κινηματογραφικού φακού. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει σήμερα, η σημαντικότερη κληρονομιά των γονιών της δεν ήταν η φήμη ή η καλλιτεχνική τους επιτυχία, αλλά τα μαθήματα που της μετέδωσαν για την τέχνη και τη σχέση με το κοινό.

Σε αποκλειστική συνέντευξή της στο περιοδικό People, η 80χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια μίλησε με συγκίνηση για τους γονείς της και τις αξίες που εξακολουθούν να τη συνοδεύουν σε κάθε βήμα της καριέρας της.

Η Λάιζα Μινέλι / AP

Αφορμή στάθηκε το «The Minnellis», ένα μεγάλο κινηματογραφικό αφιέρωμα που περιλαμβάνει 31 ταινίες και αναδεικνύει το έργο τόσο της ίδιας όσο και του πατέρα της, Βινσέντε Μινέλι.

«Η μητέρα μου μού έμαθε πώς να κάνω κάθε θεατή να αισθάνεται ξεχωριστός»

Αναφερόμενη στην Τζούντι Γκάρλαντ, η Λάιζα Μινέλι εξήγησε ότι η μητέρα της δεν της κληροδότησε μόνο το πάθος για την ερμηνεία, αλλά και την ικανότητα να δημιουργεί μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση με το κοινό.

«Η μητέρα μου μού δίδαξε πόσο σημαντικό είναι να συνδέεσαι με το κοινό. Έχω πει πολλές φορές ότι εκείνη μου έδωσε την αποφασιστικότητά μου. Μπορούσε να κάνει κάθε άνθρωπο μέσα σε ένα θέατρο να αισθάνεται ότι τραγουδούσε μόνο για εκείνον. Η μαμά μπορούσε να σε κάνει να γελάσεις ή να κλάψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Λάιζα Μινέλι με την μητέρα της, Τζούντι Γκάρλαντ / AP

Όπως εξήγησε, η θρυλική πρωταγωνίστρια του «Μάγου του Οζ» διατηρούσε πάντα τον απόλυτο έλεγχο της ερμηνείας της, προσφέροντας κάθε φορά όλη της την ενέργεια.

«Είχε πάντα τον έλεγχο, έδινε ό,τι είχε μέσα της και μου έμαθε πόση αγάπη πρέπει να προσφέρεις σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται στο κοινό. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αγάπη, όλα γίνονται μαγικά», συμπλήρωσε.

«Ο πατέρας μου με έμαθε να βλέπω όλες τις δυνατότητες του κόσμου»

Εξίσου καθοριστική υπήρξε η επιρροή του πατέρα της, Βινσέντε Μινέλι, ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

Αν η Τζούντι Γκάρλαντ της δίδαξε την τέχνη της επικοινωνίας με το κοινό, ο πατέρας της ήταν εκείνος που καλλιέργησε τη φαντασία της.

«Ο πατέρας μου μού έμαθε να χρησιμοποιώ τη δική μου φαντασία, να κοιτάζω τον κόσμο και να βλέπω όλες τις δυνατότητες που προσφέρει. Είχε έναν τόσο όμορφο τρόπο να αντιλαμβάνεται τα πράγματα», εξομολογήθηκε.

Η ίδια τόνισε ότι και οι δύο γονείς της τής μετέδωσαν μια κοινή αξία, την οποία εξακολουθεί να θεωρεί θεμελιώδη για κάθε καλλιτέχνη.

«Και από τους δύο έμαθα να νοιάζομαι βαθιά για τη δουλειά μου και για τους ανθρώπους για τους οποίους την κάνω», ανέφερε.

Η Λάιζα Μινέλι με τον πατέρα της, Βινσέντε Μινέλι / AP

«Ο Βινσέντε Μινέλι ήταν μια αξεπέραστη ιδιοφυΐα»

Το κινηματογραφικό αφιέρωμα «The Minnellis» θα φιλοξενηθεί στο Museum of the Moving Image της Νέας Υόρκης, από τις 13 Νοεμβρίου 2026 έως τις 24 Ιανουαρίου 2027.

Για τη Λάιζα Μινέλι, η παρουσίαση του έργου της δίπλα σε εκείνο του πατέρα της αποτελεί την πραγματοποίηση ενός προσωπικού ονείρου.

«Το να παρουσιάζεται η δουλειά μου μαζί με τη δουλειά του πατέρα μου είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Καταφέραμε να κάνουμε μόνο μία ταινία μαζί», δήλωσε.

Η ίδια δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον σπουδαίο σκηνοθέτη, τον οποίο θεωρεί τον σημαντικότερο δημιουργό στην ιστορία του κινηματογράφου.

«Ήταν ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης και, φυσικά, ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης όλων των εποχών. Όχι επειδή ήταν ο μπαμπάς μου, αλλά επειδή ο Βινσέντε Μινέλι ήταν μια αξεπέραστη ιδιοφυΐα. Είμαι τόσο περήφανη που ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει ή να ξαναανακαλύψει πόσο απίστευτα δημιουργικός ήταν», σημείωσε.

Μιλώντας για το έργο του πατέρα της, η Λάιζα Μινέλι υποστήριξε ότι ο Βινσέντε Μινέλι επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο ο κινηματογράφος μπορούσε να συνδυάζει διαφορετικές μορφές τέχνης.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την ταινία «An American in Paris», εξηγώντας πως η περίφημη σκηνή του μπαλέτου αποτελεί μια μοναδική σύνθεση ζωγραφικής, μουσικής, χορού και αφήγησης.

«Δείτε πώς ο μπαμπάς συνδύασε τη ζωγραφική, τη μουσική, τον χορό και την αφήγηση σε εκείνη τη σκηνή του μπαλέτου. Είναι γεμάτη φαντασία, ρομαντισμό και δεν μοιάζει με τίποτα άλλο», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας της κατανοούσε πως μια ταινία μπορούσε να μεταφέρει τον θεατή μέσα στη φαντασία ενός άλλου ανθρώπου.

Η Λάιζα Μινέλι / AP

Αναφέρθηκε επίσης στο «Meet Me in St. Louis», επισημαίνοντας ότι, παρά τα εντυπωσιακά χρώματα και την προσοχή στη λεπτομέρεια, εκείνο που τελικά μένει στον θεατή είναι η συναισθηματική σύνδεση με την οικογένεια της ιστορίας.

Παράλληλα, στάθηκε στο «The Bad and the Beautiful», μια ταινία που, όπως εξήγησε, αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική πλευρά της σκηνοθετικής προσωπικότητας του πατέρα της.

«Μπορούσε να δημιουργεί ταινίες που έμοιαζαν εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά όλες είχαν εκείνη τη χαρακτηριστική ματιά του Μινέλι», υπογράμμισε.

Τα επόμενα σχέδιά της

Παρά τα 80 της χρόνια και τη μακρά καλλιτεχνική της διαδρομή, η Λάιζα Μινέλι δεν δείχνει διατεθειμένη να απομακρυνθεί από τον κόσμο της τέχνης.

Αντίθετα, αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να σχεδιάζει νέες δημιουργικές δραστηριότητες, τις οποίες σκοπεύει να μοιραστεί με το κοινό όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

«Ανυπομονώ να γιορτάσω αυτό το αφιέρωμα, να περάσω χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπώ και να βρω περισσότερους τρόπους να μοιραστώ ιστορίες και μουσική με το κοινό. Έρχονται συναρπαστικά πράγματα και ανυπομονώ να σας πω περισσότερα όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», κατέληξε.

Για την κόρη της Τζούντι Γκάρλαντ και του Βινσέντε Μινέλι, η διατήρηση της καλλιτεχνικής κληρονομιάς των γονιών της δεν αποτελεί απλώς μια επιστροφή στο παρελθόν, αλλά έναν τρόπο να μεταφέρει στις επόμενες γενιές όσα εκείνοι της δίδαξαν: τη δύναμη της φαντασίας, την αφοσίωση στην τέχνη και, πάνω απ' όλα, την αγάπη για το κοινό.

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