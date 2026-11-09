Συγκινεί η Ελένη Καστάνη για τον πρώην σύζυγό της: «Μέχρι που έφυγε από τη ζωή ήμασταν μαζί»

Η Ελένη Καστάνη αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να γίνει μητέρα, στον έρωτα με τον πρώην σύζυγό της που δεν είναι πλέον στην ζωή και τους λόγους που επέλεξε να πορευτεί μόνη, χωρίς να αποκλείει έναν νέο έρωτα

Ανθή Κουρεντζή

Συγκινεί η Ελένη Καστάνη για τον πρώην σύζυγό της: «Μέχρι που έφυγε από τη ζωή ήμασταν μαζί»
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  • Η Ελένη Καστάνη μετάνιωσε που δεν έκανε δεύτερο παιδί λόγω των δυσκολιών στον γάμο της και της προσωπικής της κατάστασης.
  • Πριν από τη γέννηση του γιου της, έχασε την πρώτη της εγκυμοσύνη και χρειάστηκαν επτά χρόνια για να γίνει μητέρα.
  • Παρά το διαζύγιό τους, η Καστάνη διατήρησε στενή σχέση με τον πρώην σύζυγό της και τον στήριξε μέχρι τον θάνατό του.
  • Ο πρώην σύζυγός της υπήρξε ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής της και δεν ερωτεύτηκε ξανά μετά τον χωρισμό τους.
  • Η ηθοποιός απολαμβάνει τη μοναξιά ως ελευθερία και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποκτήσει σύντροφο στο μέλλον.
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Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Ελένη Καστάνη στην Super Katerina, μιλώντας για τη μητρότητα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον γάμο της, αλλά και την απόφασή της να μην αποκτήσει δεύτερο παιδί, κάτι για το οποίο, όπως παραδέχθηκε, έχει μετανιώσει.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στον 27χρονο σήμερα γιο της, τον οποίο απέκτησε σε ηλικία 39 ετών, αποκαλύπτοντας ότι εκείνος της ζητούσε ένα αδελφάκι, ωστόσο οι συνθήκες στην προσωπική της ζωή δεν της επέτρεψαν να μεγαλώσει την οικογένειά της.

«Ο γιος μου είναι 27. Τον έκανα στα 39. Μετάνιωσα που δεν έκανα δεύτερο παιδί. Μου ζήταγε εμένα το παιδάκι μου αδελφάκι. Τότε δεν ήμασταν πολύ καλά με τον σύζυγό μου, γι’ αυτό δεν έκανα άλλο. Αν ήμουν καλύτερα με τον σύζυγό μου, θα έκανα και δεύτερο παιδί, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και σαν επάγγελμα, να είμαι μαμά», εξομολογήθηκε.

Η απώλεια της πρώτης εγκυμοσύνης και οι δυσκολίες στον γάμο της

Η Ελένη Καστάνη αποκάλυψε ακόμη ότι πριν από τη γέννηση του γιου της είχε βιώσει μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία, καθώς έχασε το πρώτο παιδί που περίμενε. Όπως εξήγησε, χρειάστηκε να περάσουν επτά χρόνια μέχρι να γίνει μητέρα, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, επηρέασε και τη σχέση με τον σύζυγό της.

«Εγώ ήμουν πολύ κατασταλαγμένη, όταν έγινα μαμά. Ο άντρας μου ήθελε ακόμα να διανύσει δρόμο, τα ξενύχτια του κι αυτά. Εγώ ήμουν εντελώς χορτάτη απ’ όλα αυτά τα πράγματα», ανέφερε.

Η ίδια επέλεξε εκείνη την περίοδο να περιορίσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προκειμένου να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο παιδί της.

«Ήμουν αφιερωμένη στο παιδί μου και τότε, μάλιστα, έκανα μία δουλειά. Ή θέατρο ή τηλεόραση, δεν έκανα και τα δύο, για να βλέπω το παιδί», σημείωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην απώλεια της πρώτης εγκυμοσύνης της, εξηγώντας: «Ήμουν έγκυος στην αρχή, έχασα το πρώτο παιδάκι και πέρασαν εφτά χρόνια μετά για να κάνω παιδί. Οπότε έφυγε λίγο, που λένε. Έφυγε ο πρώτος ενθουσιασμός, ας πούμε».

«Ο σύζυγός μου ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου»

Παρά το γεγονός ότι ο γάμος τους οδηγήθηκε σε διαζύγιο, η ηθοποιός τόνισε ότι διατήρησε μέχρι το τέλος μια πολύ στενή και ουσιαστική σχέση με τον πρώην σύζυγό της.

Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους παρέμειναν ιδιαίτερα δεμένοι ακόμη και μετά τον χωρισμό, ενώ η ίδια στάθηκε στο πλευρό του όταν αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, μέχρι τον θάνατό του.

«Χωρίσαμε, είχαμε εξαιρετικές σχέσεις πάντα. Μέχρι που έφυγε από τη ζωή ήμασταν μαζί κι ας ήμασταν χωρισμένοι. Όταν με είχε ανάγκη στη ζωή του στο τέλος, το φρόντιζα πάντα. Είχαμε 7 χρόνια διαφορά, ήταν μικρότερός μου», ανέφερε.

Η Ελένη Καστάνη παραδέχθηκε ότι ο πρώην σύζυγός της υπήρξε ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής της και πως μετά τον χωρισμό τους δεν ερωτεύτηκε ξανά.

«Σίγουρα ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου. Δεν ερωτεύτηκα ξανά μετά τον χωρισμό μας», εξομολογήθηκε.

«Η μοναξιά είναι ελευθερία – Δεν αποκλείω να αποκτήσω σύντροφο»

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιο, η ηθοποιός εξήγησε ότι η παρουσία ενός μικρού παιδιού την έκανε πιο επιφυλακτική απέναντι στο ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι με τα χρόνια έμαθε να απολαμβάνει τη μοναχικότητα, την οποία σήμερα αντιμετωπίζει ως συνειδητή επιλογή.

«Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα, όταν υπάρχει μικρό παιδί. Αλλά μου αρέσει η μοναξιά. Το πιστεύω ότι η μοναξιά είναι ελευθερία. Και από επιλογή έμεινα μόνη και επειδή φοβόμουν στην αρχή. Θεωρώ ότι όταν μεγαλώσω κι άλλο θα έχω σύντροφο, δεν το απορρίπτω», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, όταν ο γιος της ήταν μικρότερος, αντιδρούσε στην πιθανότητα να μπει ένας άλλος άνδρας στη ζωή της. Ωστόσο, σήμερα η στάση του έχει αλλάξει.

«Τώρα πια δεν τον νοιάζει. Όταν ήταν μικρός, δεν ήθελε, το καταλάβαινα. Το ένιωθα όταν παιζόταν κάτι ότι αντιδρούσε το παιδί», κατέληξε.

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