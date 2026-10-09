Αλάσκα: Κυνηγός κατήγγειλε τον εαυτό της όταν συνειδητοποίησε ότι παρανόμησε λόγω πληροφοριών του AI
Γυναίκα στην Αλάσκα έκανε κατά λάθος παράνομο κυνήγι πτηνών, εξαιτίας λανθασμένων πληροφοριών που της παρείχε η τεχνητή νοημοσύνη της Google
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Για όσους προσπαθούν να τηρήσουν πιστά τη νομοθεσία, ο προσδιορισμός της ακριβούς έναρξης της κυνηγετικής περιόδου στην Αλάσκα αποτελεί μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία, καθώς οι τοπικοί κανονισμοί ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή.
Τη δυσκολία αυτή διαπίστωσε η Χριστίνα Γουίβερ, κάτοικος του Κόντιακ, όταν η τεχνητή νοημοσύνη της Google την οδήγησε άθελά της σε παράνομη πράξη.
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