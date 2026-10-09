«Είμαστε όλοι κολλητοί»: Δίδυμες παντρεύτηκαν δίδυμους και το κράτησαν κρυφό για 4 χρόνια

Η συνάντηση δύο ζευγαριών πανομοιότυπων διδύμων οδήγησε σε μια ασυνήθιστη ιστορία αγάπης.

Οι αδελφές Καμίλ και Κένερλι Κιτ, ευρύτερα γνωστές ως «The Harp Twins» λόγω της ενασχόλησής τους με την άρπα, συνάντησαν το 2019 τους επίσης δίδυμους αδελφούς Ντρόμιλ και Ντρόμαλ Βόλφγκανγκ.

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