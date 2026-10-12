17 κίνδυνοι απειλούν το μέλλον μας μέχρι το 2100: Οι δύο μπορούν να αφανίσουν την ανθρωπότητα

Ζούμε σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη και ταραγμένη εποχή, όπου αμέτρητοι κίνδυνοι απειλούν την ανθρώπινη υγεία και ευημερία μέσα από ένα ασταμάτητο ροή ειδήσεων. Για να βάλουν μια τάξη σε αυτό το τοπίο, 37 διακεκριμένοι επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο συνέταξαν μια εκτενή έκθεση, αναλύοντας τις 17 μεγαλύτερες «καταστροφικές» απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει ο πλανήτης έως το τέλος του αιώνα.

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Κρίστοφερ Μάρεϊ, διευθυντής του Institute for Health Metrics and Evaluation στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, το βασικότερο στοιχείο είναι πως αυτοί οι κίνδυνοι δεν λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά είναι στενά αλληλένδετοι.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr