Εφιάλτης για ζευγάρι: Μια νυχτερίδα τούς έστειλε στο νοσοκομείο ανήμερα του γάμου

Μια νυχτερινή επίσκεψη που δεν περίμεναν μετέτρεψε τις τελευταίες ώρες πριν από τον γάμο τους σε εφιάλτη – Η επίσκεψη στα επείγοντα, οι πέντε ενέσεις και ο λογαριασμός 7.000 δολαρίων

Ανθή Κουρεντζή

Εφιάλτης για ζευγάρι: Μια νυχτερίδα τούς έστειλε στο νοσοκομείο ανήμερα του γάμου
WHAT THE FACT
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  • Μια νυχτερίδα εισέβαλε στο σπίτι ζευγαριού λίγες ώρες πριν από τον γάμο τους, προκαλώντας πανικό και αναστάτωση.
  • Ο σύντροφος μεταφέρθηκε στα επείγοντα και έλαβε πέντε ενέσεις προληπτικής αγωγής για πιθανή έκθεση στη λύσσα.
  • Το κόστος της ιατρικής φροντίδας για το ζευγάρι ανήλθε σε 7.000 δολάρια παρά την ασφάλιση.
  • Παρά την περιπέτεια, ο γάμος πραγματοποιήθηκε κανονικά και το ζευγάρι αντιμετωπίζει την εμπειρία με χιούμορ.
  • Η ιστορία τους έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον και σχόλια.
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Ονειρεύονταν έναν παραμυθένιο γάμο, με την αγωνία της τελευταίας στιγμής να περιορίζεται στις προετοιμασίες, τα λουλούδια και τις μικρές λεπτομέρειες της τελετής. Όμως, για την Τόρι Σαμ και τον Ιβάν Γεν, η ημέρα του γάμου τους εξελίχθηκε σε μια απρόσμενη περιπέτεια, όταν μια νυχτερίδα εισέβαλε στο σπίτι τους λίγες ώρες πριν ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης.

Το ζευγάρι από το Νέιπερβιλ του Ιλινόι, αντί να απολαμβάνει τις τελευταίες ώρες ξεκούρασης πριν από τη μεγάλη ημέρα, βρέθηκε να κυνηγά μια νυχτερίδα μέσα στο σπίτι και, στη συνέχεια, να αναζητά ιατρική βοήθεια για πιθανή έκθεση στον ιό της λύσσας.

Η απίστευτη ιστορία τους έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους νεόνυμφους να περιγράφουν στο περιοδικό People πώς μια νύχτα γεμάτη πανικό μετατράπηκε σε μια ανάμνηση που δύσκολα θα ξεχάσουν.

Η νυχτερίδα που εισέβαλε στην κρεβατοκάμαρα στις 3 τα ξημερώματα

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, όταν η 28χρονη Τόρι άκουσε περίεργους θορύβους μέσα στο σπίτι.

Είχε μόλις ξαπλώσει, ενώ ο 29χρονος σύντροφός της κοιμόταν βαθιά δίπλα της. Στην αρχή, φοβήθηκε ότι κάποιος είχε διαρρήξει το σπίτι τους.

«Ήμουν τόσο εξαντλημένη και σοκαρισμένη. Προετοιμαζόμουν ψυχολογικά να τρέξω, να προστατεύσω τον εαυτό μου ή να καλέσω την αστυνομία», θυμάται.

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Όταν, όμως, έβγαλε τη μάσκα ύπνου από τα μάτια της, αντίκρισε κάτι που δεν περίμενε: μια νυχτερίδα πετούσε ακριβώς πάνω από τα κεφάλια τους.

Παρότι δεν ήθελε να διακόψει τον ύπνο του μελλοντικού της συζύγου, η Τόρι τον ξύπνησε έντρομη.

Η αντίδραση του Ιβάν ήταν εξίσου έντονη.

Όπως περιγράφει αστειευόμενη η σύζυγός του, εκείνος άρχισε να πανικοβάλλεται και να κρύβεται κάτω από τα σκεπάσματα για αρκετή ώρα, προσπαθώντας να αποφύγει τον απρόσκλητο επισκέπτη.

Όταν τελικά βρήκε το θάρρος να ανοίξει τα παράθυρα της κρεβατοκάμαρας, η νυχτερίδα πέταξε έξω από το δωμάτιο. Ωστόσο, η περιπέτεια δεν είχε τελειώσει.

Η καταδίωξη της νυχτερίδας με μια ηλεκτρική σκούπα και μια πετσέτα

Το ζευγάρι κατέβηκε προσεκτικά στον κάτω όροφο, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι η νυχτερίδα εξακολουθούσε να πετά μέσα στο σπίτι.

Ακολούθησαν περίπου δέκα λεπτά πανικού, με τους δύο μελλοντικούς νεόνυμφους να προσπαθούν να απομακρύνουν το ζώο.

«Ο Ιβάν κρατούσε στο χέρι το εξάρτημα της ηλεκτρικής σκούπας Dyson, αλλά φοβόταν τόσο πολύ που δεν έκανε τίποτα με αυτό», διηγήθηκε η Τόρι στο People.

Η ίδια, στο μεταξύ, αναζητούσε στο διαδίκτυο οδηγίες για το πώς θα μπορούσε να βγάλει τη νυχτερίδα από το σπίτι.

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Όταν διάβασε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια πετσέτα για να την κατευθύνει προς την έξοδο, αποφάσισε να δοκιμάσει.

Έτσι ξεκίνησε ένα απίστευτο κυνηγητό, με το ζευγάρι να τρέχει από δωμάτιο σε δωμάτιο, να φωνάζει και να προσπαθεί να αποφύγει το ζώο.

Τελικά, έπειτα από περίπου δέκα λεπτά, η νυχτερίδα βγήκε από την πόρτα της κουζίνας.

Η Τόρι κατέγραψε την περιπέτεια σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκέντρωσε περισσότερες από 650.000 προβολές στο Instagram.

«Εμείς: Πρέπει να κοιμηθούμε καλά πριν από τον αυριανό γάμο», έγραφε το κείμενο στην αρχή του βίντεο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εμφανίζονταν οι χαοτικές εικόνες από το νυχτερινό κυνηγητό, με τη λεζάντα: «Επίσης εμείς στις 3 τα ξημερώματα: Πολεμάμε με μια νυχτερίδα μέσα στο σπίτι».

Από την προετοιμασία του γάμου στα επείγοντα του νοσοκομείου

Αφού κατάφεραν να απομακρύνουν τη νυχτερίδα, οι δύο νέοι επέστρεψαν στο κρεβάτι τους, εξασφαλίζοντας μόλις τέσσερις ώρες ύπνου.

Ωστόσο, το πρωί τους περίμενε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη.

Αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο, διαπίστωσαν ότι η παρουσία νυχτερίδας μέσα σε δωμάτιο όπου κάποιος κοιμάται μπορεί να απαιτεί προληπτική αντιμετώπιση για πιθανή έκθεση στη λύσσα.

Ο Ιβάν κοιμόταν όταν η νυχτερίδα βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρα και δεν μπορούσε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είχε δεχθεί κάποιο ανεπαίσθητο δάγκωμα ή γρατζουνιά.

Έτσι, στις 7 το πρωί, αντί να ασχολούνται με τις τελευταίες λεπτομέρειες του γάμου τους, οι δύο νέοι επικοινωνούσαν με συγγενείς τους που εργάζονται στον ιατρικό χώρο, αναζητώντας οδηγίες.

Ο Ιβάν αποφάσισε να μεταβεί αμέσως στα επείγοντα, όπου του χορηγήθηκαν συνολικά πέντε ενέσεις στο πλαίσιο της προληπτικής αντιμετώπισης πιθανής έκθεσης στη λύσσα.

Η Τόρι, από την άλλη, δεν πρόλαβε να εμβολιαστεί πριν από την τελετή. Καθώς είχε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή της και θεωρούσε ότι ο δικός της κίνδυνος ήταν μικρότερος, επισκέφθηκε το νοσοκομείο μετά τον γάμο.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η προληπτική αγωγή μετά από πιθανή έκθεση στη λύσσα πρέπει να αρχίζει το συντομότερο δυνατόν, καθώς η ασθένεια είναι σχεδόν πάντοτε θανατηφόρα μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Ο γάμος έγινε κανονικά – Και ο λογαριασμός έφτασε τα 7.000 δολάρια

Παρά την αναστάτωση και την επίσκεψη στο νοσοκομείο, το ζευγάρι κατάφερε τελικά να παντρευτεί κανονικά στο Cantigny Park, στο Γουίτον του Ιλινόι.

Η ημέρα που είχαν σχεδιάσει με τόση προσοχή δεν εξελίχθηκε όπως την είχαν φανταστεί, ωστόσο η περιπέτεια είχε και μια σημαντική οικονομική συνέπεια.

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Σύμφωνα με την Τόρι, το κόστος της προληπτικής αγωγής ανήλθε σε 3.500 δολάρια για τον καθένα, ακόμη και μετά την κάλυψη από την ασφάλισή τους.

Συνολικά, οι δύο νεόνυμφοι χρειάστηκε να πληρώσουν 7.000 δολάρια για τις ιατρικές υπηρεσίες.

«Δεν ξέραμε πού μπορούσε να κάνει ο Ιβάν τις ενέσεις, ούτε πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για να τον δεχτούν στο νοσοκομείο», εξηγεί η Τόρι, περιγράφοντας το επιπλέον άγχος που προστέθηκε στις ήδη απαιτητικές προετοιμασίες του γάμου.

Παρά τα όσα συνέβησαν, πάντως, το ζευγάρι αντιμετωπίζει σήμερα την περιπέτεια με χιούμορ.

«Ήταν σίγουρα αξέχαστο και, όπως φαίνεται, μας έφερε και τύχη», σχολιάζει η 28χρονη.

«Ευτυχώς είμαστε ζωντανοί για να το διηγούμαστε»

Η δημοσιότητα που πήρε η ιστορία τους ήταν μια ακόμη απρόσμενη εξέλιξη.

Η Τόρι παραδέχεται ότι δεν φανταζόταν ποτέ πως η προσπάθειά τους να διώξουν μια νυχτερίδα από το σπίτι θα γινόταν θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο.

«Σκέφτηκα ότι ήταν μια αστεία ιστορία για να γελάμε αργότερα, αλλά και κάτι εντελώς τρελό να το ζεις, ειδικά με τον τρόπο που αντιδρούσε ο Ιβάν», αναφέρει.

Όπως λέει, απολαμβάνει να διαβάζει τα σχόλια των χρηστών και να ακούει τις παρόμοιες ιστορίες άλλων ανθρώπων.

Και παρότι το απρόοπτο τους κόστισε αρκετές ώρες ύπνου, μια επίσκεψη στα επείγοντα και χιλιάδες δολάρια, η Τόρι κρατά τη θετική πλευρά της εμπειρίας.

«Ευτυχώς είμαστε ζωντανοί για να το διηγούμαστε», καταλήγει.

Για τους δύο νεόνυμφους, ο γάμος τους θα μείνει αξέχαστος όχι μόνο για τους όρκους αγάπης που αντάλλαξαν, αλλά και για τη νυχτερίδα που φρόντισε να κάνει την εμφάνισή της την πιο ακατάλληλη στιγμή.

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