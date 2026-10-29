«Πώς έβγαλα 15 εκατομμύρια δολάρια από τα καζίνο»: Η εξομολόγηση μιας επαγγελματίας τζογαδόρου

«Η καταμέτρηση φύλλων είναι κάτι πολύ απλό», ανέφερε

Δημήτρης Δρίζος

«Πώς έβγαλα 15 εκατομμύρια δολάρια από τα καζίνο»: Η εξομολόγηση μιας επαγγελματίας τζογαδόρου
WHAT THE FACT
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  • Η Τζίνα Φιρε κέρδισε 15 εκατομμύρια δολάρια παίζοντας μπλακτζάκ χρησιμοποιώντας την τεχνική hole carding, που βασίζεται στην αποκάλυψη κρυφών φύλλων από τους ντίλερ.
  • Αντί για καταμέτρηση φύλλων, η Φιόρε εντόπιζε ντίλερ που άθελά τους αποκάλυπταν φύλλα και έστελνε ομάδες «παικτών με πλεονέκτημα» για να εκμεταλλευτούν το λάθος.
  • Η Φιόρε έχει γράψει το βιβλίο Advantage Player και έχει συμφωνήσει για τηλεοπτική σειρά στο HBO βασισμένη στη ζωή της.
  • Παρά την επιτυχία της, η Φιόρε προειδοποιεί ότι ο επαγγελματικός τζόγος είναι δύσκολος, μοναχικός και απομονωτικός τρόπος ζωής.
  • Η εμπειρία της ως ντίλερ και η εξοικείωση με τον χώρο των καζίνο από μικρή ηλικία αποτέλεσαν καθοριστικά πλεονεκτήματα στην καριέρα της.
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Μια επαγγελματίας παίκτρια τυχερών παιχνιδιών αποκάλυψε το μυστικό που τη βοήθησε να κερδίσει εκατομμύρια δολάρια στα καζίνο του Λας Βέγκας.

Η Τζίνα Φιόρε έχει κερδίσει το εντυπωσιακό ποσό των 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της καριέρας της, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε ένα συγκεκριμένο κόλπο για να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι των καζίνο.

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Η Τζίνα Φιόρε

Συνήθως, όταν κάποιος χαρακτηρίζεται επαγγελματίας παίκτης τυχερών παιχνιδιών, αυτό σημαίνει ότι ασχολείται επαγγελματικά με το πόκερ, καθώς το συγκεκριμένο παιχνίδι απαιτεί πολύ περισσότερη δεξιοτεχνία σε σύγκριση με άλλα παιχνίδια καζίνο, όπως η ρουλέτα.

Ωστόσο, στην περίπτωση της Φιόρε, τα χρήματα δεν προήλθαν από το πόκερ, αλλά από το μπλακτζάκ.

Ορισμένοι ίσως γνωρίζουν την πρακτική της «καταμέτρησης φύλλων» στο μπλακτζάκ. Οι παίκτες παρακολουθούν ποια φύλλα έχουν ήδη μοιραστεί, ώστε να υπολογίζουν την πιθανότητα να εμφανιστούν στη συνέχεια φύλλα συγκεκριμένης αξίας. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το κόλπο που χρησιμοποιεί η Φιόρε.

Αντίθετα, διαπίστωσε ότι περίπου ένας στους 300 ντίλερ του μπλακτζάκ αποκαλύπτει άθελά του ένα μέρος από κάποιο φύλλο που βρίσκεται κλειστό πάνω στο τραπέζι. Το στοιχείο αυτό αποκαλύπτει, παράλληλα, την τεράστια εμπειρία που έχει αποκτήσει στον χώρο.

Η Φιόρε εντόπιζε αυτούς τους ντίλερ και έστελνε ομάδες παικτών, γνωστών ως «παίκτες με πλεονέκτημα» (advantage players), προκειμένου να κερδίσουν τα καζίνο. Η συγκεκριμένη τεχνική αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη.

Έκτοτε, έχει κυκλοφορήσει και το βιβλίο της με τίτλο Advantage Player: A Memoir of Blackjack, Backrooms, and Beginnings, στο οποίο αφηγείται την πορεία της στον κόσμο του μπλακτζάκ.

Η Φιόρε έχει εξασφαλίσει, μάλιστα, συμφωνία για τηλεοπτική σειρά στο HBO, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη και θα βασίζεται στη ζωή της. Τον ρόλο της θα υποδυθεί η Ράιλι Κίο, εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, σε μια επιλογή που ταιριάζει απόλυτα με τον κόσμο του Λας Βέγκας.

Μιλώντας στο Review-Journal, η Φιόρε εξήγησε ότι ένας «παίκτης με πλεονέκτημα» είναι κάποιος που βρίσκεται ένα επίπεδο πάνω από τον συνηθισμένο παίκτη που μετρά φύλλα στο μπλακτζάκ.

«Η καταμέτρηση φύλλων είναι κάτι πολύ απλό», ανέφερε. «Υπάρχει ο παίκτης που μετρά φύλλα και προφανώς παίζει έχοντας ένα πλεονέκτημα. Όμως, οτιδήποτε πέρα από αυτό σε κάνει παίκτη με πλεονέκτημα. Υπάρχει μια κοινότητα τέτοιων παικτών και είναι πραγματικά πολύ μικρή».

Παρά τη μεγάλη επιτυχία της, η Φιόρε ξεκαθάρισε ότι δεν συνιστά σε κανέναν να προσπαθήσει να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

«Είναι απλώς ένας πολύ δύσκολος τρόπος για να βγάλεις τα προς το ζην. Νιώθω ότι δεν είχα πραγματικά άλλη επιλογή», είπε.

Όπως εξήγησε, δεν αρκεί να είσαι καλός στα τυχερά παιχνίδια. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον τζόγο ως μια ευχάριστη δραστηριότητα αναψυχής, για όσους προσπαθούν να ζήσουν από αυτόν η καθημερινότητα μπορεί να είναι ιδιαίτερα μοναχική και να τους απομακρύνει από την κοινωνική ζωή.

«Το 2026 μπορείς σίγουρα ακόμη να βγάλεις χρήματα ως παίκτης τυχερών παιχνιδιών, εφόσον διαθέτεις κάποιο πλεονέκτημα. Όμως, είναι σίγουρα δύσκολο να έχεις μια φυσιολογική ζωή. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχα καθόλου κοινωνική ζωή. Είναι κάτι που σε απομονώνει», ανέφερε.

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Η καθημερινότητά της περιλάμβανε ακόμη και 16 ώρες την ημέρα αφιερωμένες στην προσπάθεια να εντοπίσει ντίλερ που έκαναν το συγκεκριμένο λάθος, το οποίο μπορούσε να εκμεταλλευτεί προς όφελός της.

Η Φιόρε μετακόμισε στο Λας Βέγκας σε ηλικία 14 ετών. Η μητέρα της εργαζόταν ως ντίλερ, με αποτέλεσμα να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου τα τυχερά παιχνίδια αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς της. Αργότερα, εργάστηκε και η ίδια ως ντίλερ.

Η εξοικείωσή της με τον χώρο των καζίνο από μικρή ηλικία και η επαγγελματική της εμπειρία ως ντίλερ αποτέλεσαν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα στην πορεία της.

«Μερικά χρόνια αργότερα, κάποιος από τη δουλειά μου αποφάσισε να παραιτηθεί για να ασχοληθεί επαγγελματικά με την καταμέτρηση φύλλων. Τότε ήταν που μου ήρθε η ιδέα, καθώς η μητέρα μου μού είχε μιλήσει για την καταμέτρηση φύλλων όταν ήμουν έφηβη», είπε.

Αφού μελέτησε σε βάθος το παιχνίδι, η Φιόρε έμαθε τελικά να εντοπίζει κλειστά φύλλα που αποκαλύπτονται εν μέρει από τους ντίλερ, μια τεχνική γνωστή ως hole carding, καθώς και να αναγνωρίζει και να ταξινομεί φύλλα. Οι γνώσεις αυτές τής επέτρεψαν να εγκαταλείψει τη δουλειά της και να αφοσιωθεί επαγγελματικά στα τυχερά παιχνίδια.

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