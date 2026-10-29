Ντούσκο Πόποφ:Ο διπλός πράκτορας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που φέρεται να ενέπνευσε τον Τζέιμς Μποντ

Ο Ντούσκο Πόποφ ζούσε σαν ήρωας κατασκοπικού μυθιστορήματος, αλλά η δράση του ήταν πραγματική, παραπλάνησε τους Ναζί και συνδέθηκε με τον θρυλικό 007

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Ντούσκο Πόποφ:Ο διπλός πράκτορας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που φέρεται να ενέπνευσε τον Τζέιμς Μποντ
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Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους κατασκόπους στην ιστορία του κινηματογράφου. Πίσω, όμως, από τον φανταστικό πράκτορα με τον κωδικό 007 βρίσκεται μια σειρά από πραγματικές προσωπικότητες που ενδέχεται να επηρέασαν τη δημιουργία του. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Ντούσαν «Ντούσκο» Πόποφ, ένας Σέρβος διπλός πράκτορας που έδρασε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Με πολυτελή τρόπο ζωής, αγάπη για τον τζόγο και τις γυναίκες, αλλά και μια επικίνδυνη αποστολή εξαπάτησης των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Πόποφ απέκτησε τη φήμη ενός ανθρώπου που θα μπορούσε να έχει βγει από τις σελίδες ενός μυθιστορήματος του Ίαν Φλέμινγκ. Η σύνδεσή του με τον δημιουργό του Τζέιμς Μποντ έχει συζητηθεί επί δεκαετίες, χωρίς να έχει αποδειχθεί οριστικά ότι αποτέλεσε το πρότυπο του διάσημου πράκτορα.

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