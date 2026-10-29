Επιστήμονες προειδοποιούν: Πώς θα τελειώσει η ζωή στον πλανήτη μας

Μεταξύ των πιο καταστροφικών αλλαγών που απειλούν να μεταβάλουν ριζικά τη Γη συγκαταλέγονται η εξαφάνιση του τροπικού δάσους του Αμαζονίου

Δημήτρης Δρίζος

Επιστήμονες προειδοποιούν: Πώς θα τελειώσει η ζωή στον πλανήτη μας
WHAT THE FACT
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  • Η κλιματική αλλαγή απλεί την ανθρωπότητα με κατάρρευση λόγω κρίσιμων «σημείων καμπής» όπως η εξαφάνιση του Αμαζονίου και η τήξη των παγετώνων.
  • Η τήξη των παγοκαλυμμάτων θα προκαλέσει άνοδο της στάθμης της θάλασσας, περιορίζοντας τις κατοικήσιμες περιοχές και αναγκάζοντας πληθυσμούς να μετακινηθούν.
  • Η απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα από το λιώσιμο του μόνιμα παγωμένου εδάφους θα επιταχύνει περαιτέρω την υπερθέρμανση του πλανήτη.
  • Ο χρόνος για να αλλάξει η ανθρωπότητα πορεία είναι περιορισμένος και ενδέχεται να είναι ήδη πολύ αργά για να αποτραπούν καταστροφές.
  • Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 0,15-0,20 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως την εξαφάνιση πάγων και την τήξη του περμαφρόστ.
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Η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να οδηγήσει στην κατάρρευση της ανθρωπότητας, καθώς οι πολιτισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις εξαιτίας του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος του πλανήτη, προειδοποιούν ερευνητές.

Αρκετά «σημεία καμπής» σε παγκόσμιο επίπεδο πλησιάζουν σε κρίσιμα όρια, με τις συνέπειες να ενδέχεται να αποδειχθούν καταστροφικές για το ανθρώπινο είδος.

Μεταξύ των πιο καταστροφικών αλλαγών που απειλούν να μεταβάλουν ριζικά τη Γη συγκαταλέγονται η εξαφάνιση του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, η πλήρης κατάρρευση των πολικών παγετώνων και η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας σε ολόκληρο τον πλανήτη.

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Σε συνδυασμό με τον διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό της Γης, οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια παγκόσμια καταστροφή.

Η τήξη των παγοκαλυμμάτων θα προκαλέσει δραματική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, περιορίζοντας τις εκτάσεις στις οποίες μπορεί να κατοικήσει ο άνθρωπος, την ώρα που ο παγκόσμιος πληθυσμός θα συνεχίζει να αυξάνεται, αναγκάζοντας τις κοινότητες να μετακινούνται όλο και πιο βαθιά στην ενδοχώρα.

Παράλληλα, η άνοδος της θερμοκρασίας θα καταστήσει τεράστιες περιοχές του πλανήτη ακατάλληλες για ανθρώπινη διαβίωση, αναγκάζοντας και πάλι εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Την ίδια στιγμή, η καταστροφή του Αμαζονίου και άλλων τροπικών δασών θα επιταχύνει την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας, Γουίλ Στέφεν, εκτιμούσε ότι η ανθρωπότητα θα χρειαστεί τουλάχιστον 30 χρόνια για να αλλάξει πορεία, επισημαίνοντας ότι μέχρι τότε ενδέχεται να είναι ήδη πολύ αργά.

Μιλώντας στον ιστότοπο Voice of Action, ο καθηγητής Στέφεν δήλωσε:

«Δεδομένης της δυναμικής που έχουν αποκτήσει τόσο τα συστήματα της Γης όσο και τα ανθρώπινα συστήματα, αλλά και της αυξανόμενης απόστασης ανάμεσα στον χρόνο αντίδρασης που απαιτείται για να οδηγήσουμε την ανθρωπότητα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον και στον χρόνο παρέμβασης που απομένει για να αποτρέψουμε μια σειρά καταστροφών, τόσο στο φυσικό κλιματικό σύστημα, όπως η τήξη των θαλάσσιων πάγων στην Αρκτική, όσο και στη βιόσφαιρα, όπως η απώλεια του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου, έχουμε ήδη προχωρήσει βαθιά στην πορεία προς την κατάρρευση.

Με άλλα λόγια, σε πολλές περιπτώσεις, ο χρόνος που μας απομένει για να παρέμβουμε έχει περιοριστεί σε επίπεδα μικρότερα από τον χρόνο που θα χρειαζόταν για να μεταβούμε σε ένα πιο βιώσιμο σύστημα.

Το γεγονός ότι πολλά από τα στοιχεία του συστήματος της Γης που υφίστανται ζημιές ή χάνονται αποτελούν σημεία καμπής, τα οποία θα μπορούσαν να συνδεθούν μεταξύ τους και να προκαλέσουν μια αλυσιδωτή αντίδραση, οδηγεί στο κρίσιμο ερώτημα: Έχουμε ήδη χάσει τον έλεγχο του συστήματος; Είναι πλέον αναπόφευκτη η κατάρρευση;».

Για να αποδώσει το μέγεθος του κινδύνου που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, ο καθηγητής Στέφεν χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική παρομοίωση.

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Όπως είπε: «Εάν ο Τιτανικός αντιληφθεί ότι βρίσκεται σε κίνδυνο και χρειάζεται περίπου πέντε χιλιόμετρα για να επιβραδύνει και να αλλάξει πορεία, αλλά απέχει μόλις τρία χιλιόμετρα από το παγόβουνο, τότε είναι ήδη καταδικασμένος».

Ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται με ανησυχητικό ρυθμό, με τους ειδικούς να επιβεβαιώνουν ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί κατά περίπου 0,15 έως 0,20 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει στην ορατή εξαφάνιση πάγων στις πολικές περιοχές, ενώ ερευνητές προειδοποιούν ότι αρχίζει να λιώνει ακόμη και το παγωμένο έδαφος κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Το μόνιμα παγωμένο έδαφος, γνωστό ως περμαφρόστ, αποτελεί ένα στρώμα που παραμένει παγωμένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα και καλύπτει περίπου 18 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα στις βόρειες περιοχές του πλανήτη.

Αυτό το παγωμένο στρώμα περιλαμβάνει πετρώματα, χώμα και άμμο, ενώ διατηρεί ίχνη φυτικής ζωής και μικροοργανισμούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι και το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) που προέρχεται από νεκρή βλάστηση και μικροοργανισμούς έχει παραμείνει παγιδευμένο στη φυσική κατάψυξη της Γης.

Καθώς, όμως, το μόνιμα παγωμένο έδαφος αρχίζει να λιώνει με ανησυχητικό ρυθμό, το διοξείδιο του άνθρακα που περιέχει αναμένεται σταδιακά να απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα, ενισχύοντας περαιτέρω την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι σημερινές εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι έως και 1,5 τρισεκατομμύρια μετρικοί τόνοι άνθρακα ενδέχεται να είναι αποθηκευμένοι στο μόνιμα παγωμένο έδαφος.

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