Γιατί ένα τρένο δεν μπορεί να σταματήσει αμέσως: Η απόσταση που χρειάζεται για να φρενάρει

Ένα τρένο που κινείται με μεγάλη ταχύτητα δεν μπορεί να ακινητοποιηθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ανάλογα με την ταχύτητα, το βάρος του συρμού, τις δυνατότητες πέδησης και τις συνθήκες της γραμμής, μπορεί να χρειαστεί αρκετά χιλιόμετρα μέχρι να σταματήσει πλήρως. Πρόκειται για μια κρίσιμη παράμετρο της σιδηροδρομικής ασφάλειας, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τη φονική σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο, όταν ένας συρμός AVE της Renfe συγκρούστηκε με τρένο της Iryo που είχε ακινητοποιηθεί στις ράγες. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 68 νεκρούς. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, με την αστοχία του συστήματος ασφαλείας LZB και τις ενέργειες που ακολούθησαν την εμφάνιση του προβλήματος να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

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