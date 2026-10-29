Η σκοτεινή πλευρά της AI: Οι πιο προσωπικές σου συνομιλίες μπορεί να καταλήξουν σε λάθος χέρια

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει για εκατομμύρια ανθρώπους ένας χώρος όπου συζητούν προσωπικά προβλήματα, αποκαλύπτουν φόβους και μοιράζονται σκέψεις που ίσως δεν θα εμπιστεύονταν ούτε στους πιο κοντινούς τους ανθρώπους. Τι θα συμβεί, όμως, αν οι εταιρείες που συγκεντρώνουν αυτές τις πληροφορίες καταρρεύσουν οικονομικά και τα δεδομένα των χρηστών τους βρεθούν προς πώληση;

Η ανησυχία δεν αφορά μόνο το ενδεχόμενο κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση σε μια ιδιωτική συνομιλία. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι δαπάνες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονται, η πιθανότητα οικονομικής κατάρρευσης ορισμένων εταιρειών δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα: τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο σε διαδικασίες πτώχευσης.

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