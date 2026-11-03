140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

Μια πρωτότυπη πρωτοβουλία κατοίκων στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας δείχνει πώς ένα καθημερινό πρόβλημα των σύγχρονων πόλεων μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από τη συνεργασία και την αξιοποίηση υποδομών που ήδη υπάρχουν. Σε μια περιοχή όπου η εύρεση θέσης στάθμευσης είναι δύσκολη και ακριβή, οι κάτοικοι δημιούργησαν τη δική τους λύση: μια εφαρμογή που επιτρέπει την κοινή χρήση ιδιωτικών θέσεων πάρκινγκ όταν οι ιδιοκτήτες τους δεν τις χρειάζονται.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία της εφαρμογής, τον Ιούνιο του 2026, οι κάτοικοι έχουν εξοικονομήσει περίπου 50.000 ευρώ από έξοδα στάθμευσης, ενώ χιλιάδες ώρες παραμονής αυτοκινήτων στον δρόμο έχουν μεταφερθεί σε υπόγεια γκαράζ.

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