Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

Snapshot Ελληνικές επιχειρήσεις επηρεάστηκαν από κυβερνοεπιθέσεις που στόχευσαν συστήματα ψυγείων της Dixell, όπως και άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Οι εταιρείες Dixell, Danfoss και Copeland υπέστησαν κυβερνοεπίθεση στους κεντρικούς τους διακομιστές, επηρεάζοντας τις ρυθμίσεις των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Η επίθεση προκάλεσε απορρύθμιση στα ψυγεία επιχειρήσεων που εμπορεύονται νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα στην Ελλάδα.

Με την έγκαιρη επέμβαση της εταιρείας διαχείρισης λογισμικού, οι παράμετροι επαναφέρθηκαν γρήγορα και οι ζημιές περιορίστηκαν σημαντικά. Snapshot powered by AI

Θύματα κυβερνοεπιθέσεων των χάκερ που χτυπούν επιχειρήσεις και ψυγεία στην Ευρώπη, έπεσαν κι ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.

Η επίθεση δεν αφορά μόνο τη γαλλική και την ευρωπαϊκή αγορά. Συστήματα της Dixell χρησιμοποιούνται και από ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάζονται με την εταιρεία για τον εξοπλισμό και τη διαχείριση των ψυκτικών εγκαταστάσεών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την κυβερνοεπίθεση επηρεάστηκαν και συστήματα που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις στην Ελλάδα, γεγονός που διευρύνει τις διαστάσεις του περιστατικού και θέτει ερωτήματα για την έκταση των επιπτώσεών του στη χώρα μας.

Η επίθεση στους κολοσσούς Dixell και Danfoss

Σύμφωνα με την ενημέρωση εταιρείας που εισάγει κι εγκαθιστά επαγγελματικά ψυγεία και ψυκτικά μηχανήματα στη χώρα μας, η Dixell και η Danfoss, δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση στους κεντρικούς τους server με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι ρυθμίσεις των οργάνων, που επηρεάζουν τη λειτουργία των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Επιχειρήσεις που εμπορεύονται νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα είδαν τα ψυγεία τους να απορρυθμίζονται, ωστόσο, με την έγκαιρη επέμβαση της εταιρείας διαχείρισης του λογισμικού, η ζημιά που έγινε δεν ήταν εκτεταμένη.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, ξεκίνησαν οι διαδικασίες επαναφοράς των παραμέτρων στις αρχικές ρυθμίσεις και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε σταδιακά περιορίζοντας τις απώλειες.

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