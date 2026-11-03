Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - 150 βαθμοί Κελσίου κι απανωτές αποψύξεις

Snapshot Η κυβερνοεπίθεση σε συστήματα ψύξης μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας προκάλεσε προβλήματα σε επιχειρήσεις τροφίμων στην Ελλάδα, καθώς χρησιμοποιούν τον ίδιο εξοπλισμό.

Οι χάκερς άλλαξαν τις παραμέτρους των ψυκτικών εγκαταστάσεων, ορίζοντας θερμοκρασία 150 βαθμών Κελσίου και συχνές αποψύξεις, προκαλώντας διακοπή ψύξης.

Η έγκαιρη ανίχνευση της επίθεσης από τις ελληνικές επιχειρήσεις απέτρεψε σημαντικές απώλειες προϊόντων και ζημιές.

Η επίθεση στόχευσε συγκεκριμένα συστήματα και εγκαταστάσεις, ενώ τα ελληνικά καταστήματα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ δεν επηρεάστηκαν.

Η επιλογή του χρόνου της επίθεσης (από Κυριακή προς Δευτέρα) περιόρισε τις συνέπειες, καθώς οι επιχειρήσεις μπόρεσαν να αντιδράσουν έγκαιρα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε και σε ελληνικές επιχειρήσεις που εισάγουν, αποθηκεύουν και εμπορεύονται νωπά κρέατα και ψάρια, μετά την κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ψύξης μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, η οποία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το χτύπημα είχε πανελλαδική έκταση, καθώς ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συστήματα της συγκεκριμένης εταιρείας για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των ψυκτικών εγκαταστάσεών τους. Επικοινωνώντας με στελέχη της εισαγωγής κι εμπορίας τροφίμων, γνωστοποιήθηκε στο Newsbomb.gr ότι η εν λόγω εταιρεία έχει τοποθετήσει περισσότερα από 3.000 καταγραφικά σε ψυγεία επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, γεγονός που αποτυπώνει την ευρεία χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού στην ελληνική αγορά.

Αν η επίθεση γινόταν από το Σάββατο θα έπαιρναν φωτιά όλα τα ψυγεία

Παρά την έκταση του περιστατικού, η έγκαιρη κινητοποίηση των επιχειρήσεων απέτρεψε τα χειρότερα. Η επίθεση εκδηλώθηκε από την Κυριακή προς τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί εγκαίρως η δυσλειτουργία και να ληφθούν μέτρα πριν προκληθούν απώλειες προϊόντων. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newsbomb.gr, δεν καταγράφηκαν σημαντικές απώλειες εμπορευμάτων στην Ελλάδα.

Πώς έδρασαν οι χάκερ

Οι δράστες φέρονται να παραβίασαν τους ελεγκτές των ψυκτικών εγκαταστάσεων και να άλλαξαν αυθαίρετα τις παραμέτρους λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα,

όρισαν ως επιθυμητή θερμοκρασία (set point) τους 150 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα προγραμμάτισαν τις μονάδες ώστε να ξεκινούν κύκλους απόψυξης (defrost) ανά 50 λεπτά, με διάρκεια που έφτανε τα 250 λεπτά.

Με αυτόν τον τρόπο, τα συστήματα έπαυαν ουσιαστικά να ψύχουν τους αποθηκευτικούς χώρους, με τον κίνδυνο καταστροφής μεγάλων ποσοτήτων ευπαθών προϊόντων να είναι άμεσος.

Η επιλογή του χρόνου της επίθεσης αποδείχθηκε καθοριστική για την έκταση των συνεπειών. Οι χάκερς χτύπησαν ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα, όταν οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα εγκαίρως.

Εάν η ίδια ενέργεια είχε γίνει νωρίτερα, από το Σάββατο, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρότερες, με κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών τόσο στα μηχανήματα όσο και στα αποθηκευμένα προϊόντα.

«Είδα στο καντράν 110 βαθμούς»

Διευθυντικό στέλεχος εταιρείας που εισάγει και παρασκευάζει νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα μίλησε στο Newsbomb.gr για την κυβερνοεπίθεση, η οποία επηρέασε τα ψυγεία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στην Αττική και την Πελοπόννησο.

«Είδα στο καντράν 110 βαθμούς θερμοκρασία. Ωστόσο, το σύστημα φαινόταν να λειτουργεί, καθώς ο ανεμιστήρας της μονάδας που ψύχει τα μηχανήματα γύριζε κανονικά, αλλά δεν διοχέτευε φρέον και, ως εκ τούτου, δεν ψύχονταν τα ψυγεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οι παρεμβάσεις των δραστών μπορούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούσαν κανονικά, ενώ στην πραγματικότητα η ψύξη είχε διακοπεί.

Τι συνέβη με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Την ίδια ώρα, επικεφαλής του τμήματος IT μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα ξεκαθάρισε στο Newsbomb.gr ότι τα καταστήματα της αλυσίδας στη χώρα μας δεν αποτέλεσαν στόχο της επίθεσης.

«Μας χτύπησαν τα franchisees καταστήματα σε Βέλγιο και Γαλλία. Τα ελληνικά καταστήματα δεν δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει σημασία, καθώς η επίθεση δεν έπληξε οριζόντια όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αντίστοιχο εξοπλισμό, αλλά επηρέασε συγκεκριμένα συστήματα κι εγκαταστάσεις, περιορίζοντας έτσι τις ζημιές.

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