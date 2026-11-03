Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - 150 βαθμοί Κελσίου κι απανωτές αποψύξεις

Οι χάκερς άλλαξαν τις παραμέτρους των ψυκτικών εγκαταστάσεων, ορίζοντας θερμοκρασία 150 βαθμών Κελσίου και συχνές αποψύξεις, προκαλώντας διακοπή ψύξης

Μιχάλης Παπαδάκος

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - 150 βαθμοί Κελσίου κι απανωτές αποψύξεις
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κυβερνοεπίθεση σε συστήματα ψύξης μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας προκάλεσε προβλήματα σε επιχειρήσεις τροφίμων στην Ελλάδα, καθώς χρησιμοποιούν τον ίδιο εξοπλισμό.
  • Οι χάκερς άλλαξαν τις παραμέτρους των ψυκτικών εγκαταστάσεων, ορίζοντας θερμοκρασία 150 βαθμών Κελσίου και συχνές αποψύξεις, προκαλώντας διακοπή ψύξης.
  • Η έγκαιρη ανίχνευση της επίθεσης από τις ελληνικές επιχειρήσεις απέτρεψε σημαντικές απώλειες προϊόντων και ζημιές.
  • Η επίθεση στόχευσε συγκεκριμένα συστήματα και εγκαταστάσεις, ενώ τα ελληνικά καταστήματα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ δεν επηρεάστηκαν.
  • Η επιλογή του χρόνου της επίθεσης (από Κυριακή προς Δευτέρα) περιόρισε τις συνέπειες, καθώς οι επιχειρήσεις μπόρεσαν να αντιδράσουν έγκαιρα.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε και σε ελληνικές επιχειρήσεις που εισάγουν, αποθηκεύουν και εμπορεύονται νωπά κρέατα και ψάρια, μετά την κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ψύξης μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, η οποία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το χτύπημα είχε πανελλαδική έκταση, καθώς ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συστήματα της συγκεκριμένης εταιρείας για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των ψυκτικών εγκαταστάσεών τους. Επικοινωνώντας με στελέχη της εισαγωγής κι εμπορίας τροφίμων, γνωστοποιήθηκε στο Newsbomb.gr ότι η εν λόγω εταιρεία έχει τοποθετήσει περισσότερα από 3.000 καταγραφικά σε ψυγεία επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, γεγονός που αποτυπώνει την ευρεία χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού στην ελληνική αγορά.

Αν η επίθεση γινόταν από το Σάββατο θα έπαιρναν φωτιά όλα τα ψυγεία

Παρά την έκταση του περιστατικού, η έγκαιρη κινητοποίηση των επιχειρήσεων απέτρεψε τα χειρότερα. Η επίθεση εκδηλώθηκε από την Κυριακή προς τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί εγκαίρως η δυσλειτουργία και να ληφθούν μέτρα πριν προκληθούν απώλειες προϊόντων. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newsbomb.gr, δεν καταγράφηκαν σημαντικές απώλειες εμπορευμάτων στην Ελλάδα.

Πώς έδρασαν οι χάκερ

Οι δράστες φέρονται να παραβίασαν τους ελεγκτές των ψυκτικών εγκαταστάσεων και να άλλαξαν αυθαίρετα τις παραμέτρους λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα,

όρισαν ως επιθυμητή θερμοκρασία (set point) τους 150 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα προγραμμάτισαν τις μονάδες ώστε να ξεκινούν κύκλους απόψυξης (defrost) ανά 50 λεπτά, με διάρκεια που έφτανε τα 250 λεπτά.

Με αυτόν τον τρόπο, τα συστήματα έπαυαν ουσιαστικά να ψύχουν τους αποθηκευτικούς χώρους, με τον κίνδυνο καταστροφής μεγάλων ποσοτήτων ευπαθών προϊόντων να είναι άμεσος.

Η επιλογή του χρόνου της επίθεσης αποδείχθηκε καθοριστική για την έκταση των συνεπειών. Οι χάκερς χτύπησαν ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα, όταν οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα εγκαίρως.

Εάν η ίδια ενέργεια είχε γίνει νωρίτερα, από το Σάββατο, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρότερες, με κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών τόσο στα μηχανήματα όσο και στα αποθηκευμένα προϊόντα.

«Είδα στο καντράν 110 βαθμούς»

Διευθυντικό στέλεχος εταιρείας που εισάγει και παρασκευάζει νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα μίλησε στο Newsbomb.gr για την κυβερνοεπίθεση, η οποία επηρέασε τα ψυγεία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στην Αττική και την Πελοπόννησο.

«Είδα στο καντράν 110 βαθμούς θερμοκρασία. Ωστόσο, το σύστημα φαινόταν να λειτουργεί, καθώς ο ανεμιστήρας της μονάδας που ψύχει τα μηχανήματα γύριζε κανονικά, αλλά δεν διοχέτευε φρέον και, ως εκ τούτου, δεν ψύχονταν τα ψυγεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οι παρεμβάσεις των δραστών μπορούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούσαν κανονικά, ενώ στην πραγματικότητα η ψύξη είχε διακοπεί.

Τι συνέβη με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Την ίδια ώρα, επικεφαλής του τμήματος IT μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα ξεκαθάρισε στο Newsbomb.gr ότι τα καταστήματα της αλυσίδας στη χώρα μας δεν αποτέλεσαν στόχο της επίθεσης.

«Μας χτύπησαν τα franchisees καταστήματα σε Βέλγιο και Γαλλία. Τα ελληνικά καταστήματα δεν δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει σημασία, καθώς η επίθεση δεν έπληξε οριζόντια όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αντίστοιχο εξοπλισμό, αλλά επηρέασε συγκεκριμένα συστήματα κι εγκαταστάσεις, περιορίζοντας έτσι τις ζημιές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις κατά Τσίπρα: «Δεν τσιμπάω, κάνε φασαρία μόνος σου, σε βλέπω 3ο όπως το πας…»

11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tesla Roadster: Πιλοτήριο μαχητικού και τεχνολογία που εκπλήσσει

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Πλησιάζει η ημέρα εκπτώσεων και προσφορών - Ο δεκάλογος για ασφαλείς αγορές

10:39ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Νοέμβριος, ο «Βροχάρης» ή «Μπρουμάρης»

10:31ANNOUNCEMENTS

Όμιλος ΔΕΗ: Η Κωτσόβολος εξαγοράζει  την εταιρεία λιανικής Flanco στη Ρουμανία

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Έπεσαν τμήματα οροφής στο στρατόπεδο εξαιτίας της βροχόπτωσης

10:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για το άρθρο 23: «Αύριο οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή για το δώρο στα funds»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Παιδί πέθανε από ιλαρά στη Νέα Υόρκη - Το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα στην περιοχή εδώ και 30 χρόνια

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά Μητσοτάκη κατά Τσίπρα για τον νόμο Παρασκευόπουλου: «Έβγαλε κόσμο από τις φυλακές»

10:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΝΒΑ: Ο Ντρέιμοντ Γκριν πέταξε στο παρκέ τον Μαλουάτς, άρπαξε από το λαιμό τον Μπρουκς και αποβλήθηκε

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

10:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Αναγκαίος ο ενιαίος μητροπολιτικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού»

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κάτω από τα βλέμματα των 57 ψυχών συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Έβερεστ - Ένας νεκρός, δύο τραυματίες - Δείτε βίντεο

06:41ΕΥ ΖΗΝ

Υπέρταση: Το στοιχείο στη διατροφή που μειώνει την πίεση και οι τροφές που το περιέχουν

09:40WHAT THE FACT

Καστελλόριζο: Εξερεύνησαν μια σήραγγα και ανακάλυψαν ένα είδος άγνωστο στην επιστήμη

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα ΚΤΕΛ σήμερα: Ποια δρομολόγια θα γίνουν κανονικά και πού αναμένονται προβλήματα

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις 20 ετών η συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς - Είχε πάρει το δίπλωμα πιλότου στα 17 της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ