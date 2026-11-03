Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος το 112 και ενημέρωσε για τον διαπληκτισμό πριν απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει

Μιχάλης Παπαδάκος

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο Ινδοί εργάτες δολοφονήθηκαν από συμπατριώτη τους σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες Φθιώτιδας.
  • Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος το 112 και ενημέρωσε για τον διαπληκτισμό πριν απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει.
  • Ο δράστης ανέβηκε στην οροφή κτιρίου εντός της μονάδας και απείλησε να βάλει τέλος στη ζωή του.
  • Η αιτία της διένεξης παραμένει άγνωστη, ενώ τα θύματα φέρεται να δολοφονήθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο πιθανότατα μαχαίρι.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Snapshot powered by AI

Διπλό φονικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, με θύματα δύο εργάτες από την Ινδία οι οποίοι δολοφονήθηκαν από συμπατριώτη τους ύστερα από διένεξη μέσα σε χοιροτροφική μονάδα της περιοχής.

Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος το 112 κι ενημέρωσε για τον διαπληκτισμό με τους συμπατριώτες του, προτού ανέβει στην οροφή κτιρίου εντός της χοιροτροφικής μονάδας κι απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η αιτία της διένεξης παραμένει άγνωστη, με τον δράστη να σκοτώνει τους συμπατριώτες του -κατά πληροφορίες- με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:46ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική και Ανταρκτική: Οι πάγοι που αλλάζουν το κλίμα και τις γεωπολιτικές ισορροπίες

12:42LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό στην πρωινή ζώνη - Καινούργιου ή Αταίριαστοι;

12:33LIFESTYLE

«Γερός να είσαι θέλω και ας είσαι όπου θέλεις και όπως θέλεις» - Η σπάνια φωτογραφία του Νότη Σφακιανάκη που δημοσίευσε ο ανιψιός του για τα γενέθλιά του

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Μπλε τσουνάμι απειλεί τον Τραμπ - 80-95% πιθανότητες νίκης των Δημοκρατικών στις εκλογές

12:15WHAT THE FACT

Κινέζος μπήκε στα ρεκόρ Guiness για τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε με μοτοσικλέτα στο νερό - Βίντεο

12:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Oι 8 περιοχές που απειλεί η Agneta

12:13ANNOUNCEMENTS

Η Wolt φέρνει το Wolt Benefits στην Ελλάδα: Περισσότερες επιλογές για τους εργαζομένους, πιο απλές εταιρικές παροχές για τις επιχειρήσεις

12:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Χωριάτικο: Στις φυλακές Κορίνθου ο Αγγελος Γιαννακόπουλος

12:06ANNOUNCEMENTS

Για τον Σαββόπουλο - Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος θερμά ευχαριστεί και θα ‘ρθει οπωσδήποτε

12:06ΥΓΕΙΑ

Πώς χτύπημα στο στήθος ίσως προκαλέσει καρδιακή ανακοπή: Τι ανέδειξε ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για βόμβα σε αεροσκάφος από Χίθροου για Πολωνία - Έκλεισε το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Παιδική Χαρά: Στον ανακριτή οι πρώτοι τέσσερις συλληφθέντες για την απάτη εκατομμυρίων

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Χάκαραν τα ψυγεία σε τρία κρεοπωλεία - «Τα είχαν σετάρει στους 150 βαθμούς, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα», λέει ιδιοκτήτης στο Newsbomb

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Πρώτα τον ξυλοκόπησαν όταν προσπάθησε να σβήσει τις φλόγες από αστυνομικό και μετά τον ευχαρίστησαν για την βοήθεια

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για τις φήμες ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές: «Πολύ κακές γλώσσες - Είμαστε έτοιμοι»

11:52ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: Η ανακοίνωση για το «Newsroom» μετά τις αντιδράσεις για τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής - Ποιοι μπαίνουν σε υποχρεωτική αργία

11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί για τα 27 πωλητήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων - «Απόλυτη διαγωνιστική διαφάνεια», λέει ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

11:44ANNOUNCEMENTS

ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Γιατί η ψήφος των Λατίνων είναι καθοριστική για τα αποτελέσματα

11:39WHAT THE FACT

«Ναρκωτικό του θανάτου»: Κοκαΐνη, αγιαχουάσκα και αλκοόλ έδιναν οι Ίνκας στα παιδιά τους πριν τα θυσιάσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ