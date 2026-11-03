Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης
Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος το 112 και ενημέρωσε για τον διαπληκτισμό πριν απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει
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- Δύο Ινδοί εργάτες δολοφονήθηκαν από συμπατριώτη τους σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες Φθιώτιδας.
- Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος το 112 και ενημέρωσε για τον διαπληκτισμό πριν απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει.
- Ο δράστης ανέβηκε στην οροφή κτιρίου εντός της μονάδας και απείλησε να βάλει τέλος στη ζωή του.
- Η αιτία της διένεξης παραμένει άγνωστη, ενώ τα θύματα φέρεται να δολοφονήθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο πιθανότατα μαχαίρι.
- Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Διπλό φονικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, με θύματα δύο εργάτες από την Ινδία οι οποίοι δολοφονήθηκαν από συμπατριώτη τους ύστερα από διένεξη μέσα σε χοιροτροφική μονάδα της περιοχής.
Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος το 112 κι ενημέρωσε για τον διαπληκτισμό με τους συμπατριώτες του, προτού ανέβει στην οροφή κτιρίου εντός της χοιροτροφικής μονάδας κι απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Η αιτία της διένεξης παραμένει άγνωστη, με τον δράστη να σκοτώνει τους συμπατριώτες του -κατά πληροφορίες- με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.
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