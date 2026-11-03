Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

Ο Γάλλος αστρολόγος, ο οποίος πέθανε το 1566, άφησε πίσω του αινιγματικά κείμενα, τα οποία οι οπαδοί του εξακολουθούν να μελετούν αναζητώντας ενδείξεις για όσα πρόκειται να συμβούν στο μέλλον

Δημήτρης Δρίζος

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει
WHAT THE FACT
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027 ερμηνεύονται ως ενδεχόμενες οικονομικές κρίσεις, καταστροφικές πυρκαγιές και διεθνείς ανατροπές.
  • Ένα απόσπασμα περιγράφει φωτιά που εξαπλώνεται και καταστρέφει τη ζωή κάτω από το έδαφος, συσχετιζόμενο με πιθανές μεγάλες δασικές πυρκαγιές.
  • Υπάρχουν ερμηνείες που συνδέουν τις προφητείες με οικονομική αναταραχή λόγω αυξανόμενων χρεών και καταστροφής οικονομικών εγγράφων.
  • Μια πρόβλεψη αναφέρεται σε συγκρούσεις κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, με εμπλοκή της Περσίας (Ιράν) και της Τραπεζούντας (Τουρκία).
  • Άλλες προφητείες κάνουν λόγο για πολιτική ανατροπή στη Γαλλία και για μια επικίνδυνη ανακάλυψη θησαυρού που μπορεί να έχει θανατηφόρες συνέπειες.
Snapshot powered by AI

Τα γραπτά του Νοστράδαμου, που μετρούν αιώνες ζωής, έχουν συνδεθεί με ένα ανατριχιαστικό όραμα για το 2027, με ερμηνείες να κάνουν λόγο για οικονομική αναταραχή, καταστροφικές πυρκαγιές και ανατροπές σε διεθνές επίπεδο.

Ο Γάλλος αστρολόγος, ο οποίος πέθανε το 1566, άφησε πίσω του αινιγματικά κείμενα, τα οποία οι οπαδοί του εξακολουθούν να μελετούν αναζητώντας ενδείξεις για όσα πρόκειται να συμβούν στο μέλλον.

Οι νεότερες ερμηνείες υποστηρίζουν ότι η χρονιά που έρχεται ενδέχεται να φέρει απειλές τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τα συστήματα από τα οποία εξαρτάται η καθημερινότητα των ανθρώπων.

Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνονται σε ανάλυση που δημοσίευσε το Sky HISTORY, εξετάζοντας κατά πόσο οι μυστηριώδεις προφητείες του αστρολόγου θα μπορούσαν να συνδέονται με τις εξελίξεις της επόμενης χρονιάς.

Ο Νοστράδαμος έγραψε περισσότερα από 900 ποιήματα τεσσάρων στίχων, γνωστά ως τετράστιχα, τα οποία δημοσιεύτηκαν σε συλλογές με τον τίτλο «Αιώνες».

Οι υποστηρικτές του τού αποδίδουν προβλέψεις για σημαντικά ιστορικά γεγονότα, μεταξύ των οποίων η Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου, η Γαλλική Επανάσταση και η δολοφονία του Αμερικανού προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες συνδέσεις αποτελούν ερμηνείες της συχνά δυσνόητης γλώσσας του και όχι αποδείξεις ότι προέβλεψε με ακρίβεια τα γεγονότα.

Νοστράδαμος: Οι προφητείες για το 2027

Μία από τις θεωρίες για το 2027 βασίζεται σε μια λεπτομέρεια σχετικά με την αρίθμηση των γραπτών του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 27ο τετράστιχο διαφορετικών συλλογών θα μπορούσε να κρύβει ενδείξεις για τη χρονιά που τελειώνει στα ίδια δύο ψηφία.

Η συγκεκριμένη αρίθμηση δεν αποδεικνύει ότι οι στίχοι αναφέρονται σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, αποτελεί όμως το σημείο εκκίνησης για αρκετές από τις προβλέψεις που συζητούνται σήμερα.

Ανάμεσα στις πιο ανησυχητικές περιλαμβάνεται ένα απόσπασμα που περιγράφει τη φωτιά να εξαπλώνεται σε μια τεράστια έκταση.

Ένα δυσοίωνο τετράστιχο κάνει λόγο για φωτιά που σαρώνει τον ορίζοντα, αφήνοντας πίσω της μια εφιαλτική εικόνα.

Άλλα γραπτά έχουν παρουσιαστεί ως προειδοποιήσεις για τη συσσώρευση χρεών και έναν ενδεχομένως καταστροφικό οικονομικό απολογισμό.

Αναφορές σε μια αρχαία δύναμη και σε μια πόλη στρατηγικής σημασίας έχουν επίσης συνδεθεί με μια πιθανή καμπή στις εξελίξεις που αφορά το Ιράν.

Παράλληλα, δίπλα σε μια πρόβλεψη για πολιτική ανατροπή στη Γαλλία, υπάρχει και ένας ακόμη πιο σκοτεινός ισχυρισμός: μια ανακάλυψη που αναζητείται εδώ και χρόνια ενδέχεται να έχει θανατηφόρο τίμημα.

Ωστόσο, ο Νοστράδαμος δεν αναφέρει πουθενά συγκεκριμένα το 2027 στα συγκεκριμένα αποσπάσματα. Η σύνδεσή τους με την επόμενη χρονιά βασίζεται αποκλειστικά σε σύγχρονες ερμηνείες.

Η προφητεία για τις καταστροφικές πυρκαγιές

Το σχετικό απόσπασμα αναφέρει: «Ουράνια φωτιά από τη δυτική πλευρά και από τον Νότο, που κινείται προς την Ανατολή».

Στη συνέχεια, περιγράφει «σκουλήκια μισοπεθαμένα, χωρίς να βρίσκουν ούτε μία ρίζα».

Το δημοσίευμα συνδέει αυτή τη ζοφερή εικόνα με καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, ερμηνεύοντας την αναφορά στη ζωή που καταστρέφεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους ως ένδειξη ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες από όσες είναι ορατές.

Το απόσπασμα δεν κατονομάζει κάποια σύγχρονη χώρα ούτε προσδιορίζει ημερομηνία για μια τέτοια καταστροφή.

Ωστόσο, οι εικόνες που περιγράφονται έχουν παρουσιαστεί ως προειδοποίηση για περιοχές που θα μπορούσαν να χάσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ζωής.

Οικονομική κρίση και ανεξέλεγκτη συσσώρευση χρεών

Μια διαφορετική ερμηνεία επικεντρώνεται στο χρήμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας κρίσης που θα μπορούσε να προκληθεί από το υπέρογκο χρέος.

Ένα από τα αποσπάσματα, το οποίο έχει μεταφραστεί ως «αντίγραφα χρυσού και αργύρου διογκωμένα», ερμηνεύεται ως προειδοποίηση για οικονομική αναταραχή. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται αναφορές σε αυξανόμενα χρέη και στην καταστροφή οικονομικών εγγράφων.

Οι συγκεκριμένες εικόνες έχουν τροφοδοτήσει τις εικασίες για μια πιθανή οικονομική κατάρρευση, αν και η ερμηνεία εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο μεταφράζεται και γίνεται κατανοητή η γλώσσα του 16ου αιώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με αρκετά άλλα αποσπάσματα που συνδέονται με το 2027, η αναφορά στον χρυσό και τον άργυρο προέρχεται από το 28ο τετράστιχο του 8ου «Αιώνα» και όχι από κάποιο τετράστιχο με αριθμό 27.

Το Ιράν, η Μαύρη Θάλασσα και η Τουρκία

Μια άλλη πρόβλεψη μεταφέρει το ενδιαφέρον από την οικονομική αστάθεια σε ένα πιθανό σημείο ανάφλεξης κοντά στη Μαύρη Θάλασσα.

Στο 27ο τετράστιχο του 5ου «Αιώνα», ο Νοστράδαμος γράφει: «Μέσα από φωτιά και όπλα, όχι μακριά από τη Μαύρη Θάλασσα, θα έρθει από την Περσία για να καταλάβει την Τραπεζούντα».

Η Περσία είναι η ιστορική ονομασία που συνδέεται με το σημερινό Ιράν, ενώ η Τραπεζούντα είναι η παλαιότερη ονομασία της πόλης Τραμπζόν, στις βορειοανατολικές ακτές της Τουρκίας, στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι συγκεκριμένες γεωγραφικές αναφορές έχουν προκαλέσει εικασίες ότι το απόσπασμα θα μπορούσε να περιγράφει μια μελλοντική εξέλιξη που θα αφορά τις δύο χώρες.

Η αναφορά σε «φωτιά και όπλα» προσδίδει μια ιδιαίτερα απειλητική διάσταση στην προφητεία. Ωστόσο, το τετράστιχο δεν κατονομάζει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται, δεν εξηγεί την άφιξή του και δεν προσδιορίζει ότι το γεγονός θα συμβεί το 2027.

Η πολιτική ανατροπή που φέρεται να απειλεί τη Γαλλία

Η γενέτειρα του Νοστράδαμου, η Γαλλία, βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των δυσοίωνων ερμηνειών.

Το 27ο τετράστιχο του 9ου «Αιώνα» περιγράφει μια μορφή που θα πλήξει τον «Ντοφέν», τον ιστορικό τίτλο που αποδιδόταν στον διάδοχο του γαλλικού θρόνου.

Οι σύγχρονες ερμηνείες αντιμετωπίζουν τη βασιλική αναφορά ως σύμβολο ενός πολιτικού διαδόχου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ένα πρόσωπο που φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην εξουσία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια απρόσμενη ανατροπή.

Η ανακάλυψη θησαυρού που μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο

Η τελευταία πρόβλεψη αφορά μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να μετατρέψει έναν θρίαμβο σε τραγωδία.

Ένα απόσπασμα περιγράφει έναν θησαυρό κρυμμένο κοντά σε μια βελανιδιά που έχει χτυπηθεί από κεραυνό, ενώ ακολουθεί μια ανατριχιαστική προειδοποίηση για την τύχη εκείνου που θα τον ανακαλύψει.

«Κάτω από τη βελανιδιά της Ζιέν, που χτυπήθηκε από κεραυνό, είναι κρυμμένος ο θησαυρός, όχι μακριά από εκεί», αναφέρει μία από τις μεταφράσεις.

Το τετράστιχο συνεχίζει περιγράφοντας έναν θανατηφόρο τραυματισμό, κατά τον οποίο το μάτι ενός ανθρώπου διαπερνάται από ένα ελατήριο.

Η αναφορά στη βελανιδιά έχει συνδεθεί με τον θρυλικό γρίφο του νησιού Όουκ, στον Καναδά, όπου γενιές κυνηγών θησαυρών αναζητούν έναν μυστηριώδη θησαυρό που παραμένει άφαντος.

Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, το απόσπασμα αφήνει να εννοηθεί ότι η στιγμή της ανακάλυψης θα μπορούσε να φέρει μαζί της και τον θάνατο.

Ωστόσο, ούτε το νησί Όουκ ούτε το 2027 αναφέρονται στο συγκεκριμένο κείμενο, γεγονός που σημαίνει ότι τόσο η υποτιθέμενη τοποθεσία όσο και ο χρόνος της πρόβλεψης βασίζονται σε σύγχρονες εικασίες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Subaru: Μόνο ηλεκτρικά στην Ευρώπη από το 2028

09:40WHAT THE FACT

Καστελλόριζο: Εξερεύνησαν μια σήραγγα και ανακάλυψαν ένα είδος άγνωστο στην επιστήμη

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα συγκέντρωση έξω από το σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού που απειλείται με έξωση

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες του κυκλώματος

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολεοδομία Κατερίνης: Μίζες σε φακέλους, κωδικοί και σφραγίδες μηχανικών – Πώς είχε στηθεί το κύκλωμα με τις 151 παράνομες συναλλαγές

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ληστεία με απειλή μαχαιριού σε βενζινάδικο - Δύο συλληφθέντες για 100 ευρώ

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Καμπότζη: Έξι σπάνια δελφίνια γεννήθηκαν στον Μεκόνγκ - Αυξάνεται ο πληθυσμός ενός απειλούμενου είδους

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφόρος της NASA θα πέσει στη Γη - Οι επικίνδυνες περιοχές πρόσκρουσης

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγμα σε πετρελαιοφόρο στα ανοικτά του Ομάν από «αδιευκρίνιστο βλήμα» - Νεκρός ένας Ινδός ναύτης

09:00LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Έχω γεννηθεί για να φλερτάρω»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Το «γρηγορόσημο» για τις άδειες και οι ταρίφες έως 7.000 ευρώ

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της Αττικής - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το κέντρο

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Έβερεστ - Ένας νεκρός, δύο τραυματίες - Δείτε βίντεο

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις σε νοσοκομείο στο Χάρκοβο με 64 τραυματίες - Απομακρύνονται 200 ασθενείς

08:39LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Η συναυλία αυτή ήταν ένα προσωπικό "στοίχημα"» - Η πρώτη δημόσια δήλωση για το ΟΑΚΑ

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερες από 1.100 παραβάσεις για μη χρήση κράνους μέσα σε μία εβδομάδα - 498 στην Αττική

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:41ΕΥ ΖΗΝ

Υπέρταση: Το στοιχείο στη διατροφή που μειώνει την πίεση και οι τροφές που το περιέχουν

07:30ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστα Πάικ: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή της στη φυλακή

00:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Αντίδραση Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Σιάο - Οι... απορίες για τον Ολυμπιακό

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Έβερεστ - Ένας νεκρός, δύο τραυματίες - Δείτε βίντεο

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφόρος της NASA θα πέσει στη Γη - Οι επικίνδυνες περιοχές πρόσκρουσης

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί: Ένας νέος πόλεμος θα εξαπλωθεί στην Ευρώπη - Ποιες χώρες μπαίνουν στο στόχαστρο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα ΚΤΕΛ σήμερα: Ποια δρομολόγια θα γίνουν κανονικά και πού αναμένονται προβλήματα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις 20 ετών η συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς - Είχε πάρει το δίπλωμα πιλότου στα 17 της

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη Πλάκα: Επί 5 ώρες το φυσικό αέριο πλημμύριζε τα διαμερίσματα μετατρέποντας το κτήριο σε παγίδα θανάτου

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα μπει στη ζωή μας το ψηφιακό ευρώ, πώς θα λειτουργεί και τι σημαίνει για το πορτοφόλι μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ