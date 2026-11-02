Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

Snapshot Ο Καρλ Μπούσμπι ξεκίνησε το 1998 από την Χιλή για να περπατήσει γύρω από τον κόσμο, καλύπτοντας 50.000 χιλιόμετρα σε 28 χρόνια χωρίς να χρησιμοποιήσει μέσα μεταφοράς.

Διέσχισε 29 χώρες και ποικίλα φυσικά εμπόδια, όπως ζούγκλες, βουνά, ερήμους και παγωμένες θάλασσες, φτάνοντας τελικά στην γενέτειρά του Χαλ στην Αγγλία.

Η πορεία του διακόπηκε επανειλημμένα λόγω θεμάτων όπως η άρνηση έκδοσης βίζας, η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η πανδημία του Covid-19, συνολικά για 14 χρόνια.

Ο Μπούσμπι ολοκλήρωσε το ταξίδι του κολυμπώντας τη Μάγχη και υποδέχθηκε θερμά από εκατοντάδες κατοίκους και την οικογένειά του στην Αγγλία.

Στόχος του ήταν να αποδείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του, δηλώνοντας πως οι άνθρωποι μπορούν να πετύχουν περισσότερα απ' όσα φαντάζονται. Snapshot powered by AI

Έπειτα από 28 χρόνια και 50.000 χιλιόμετρα πεζοπορίας σε όλον τον κόσμο, ο Βρετανός Καρλ Μπούσμπι έφθασε στην γενέτειρά του πόλη Χαλ, στην βορειοανατολική Αγγλία όπου τον υποδέχθηκαν εκατοντάδες κάτοικοι.

Ο 57χρονος πρώην αλεξιπτωτιστής του βρετανικού στρατού, ο οποίος ξεκίνησε το 1998 από την Χιλή, είχε θέσει δύο κανόνες για την περιπέτειά του: Να μην χρησιμοποιήσει κανένα μέσο μεταφοράς και να μην επιστρέψει στον τόπο του πριν ολοκληρώσει το εγχείρημά του.

«Δεν το έκανα μόνος όλο αυτό. Δεν φαντάζεστε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εμπλακεί για το ξεπέρασμα των εμποδίων που συνάντησα, από τις αρνήσεις βίζας έως και την διέλευση της Μάγχης», δήλωσε ο Καρλ Μπούσμπι σε ένα μεγάλο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο της πόλης του.

Ο Μπούσμπι περπάτησε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο, διέσχισε το Στενό του Μπέρινγκ στην Αλάσκα κατευθυνόμενος προς την Ρωσία και συνέχισε προς την κεντρική Ασία και την Ευρώπη, περνώντας μέσα από ζούγκλες, βουνά, ερήμους και παγωμένες θάλασσες.

Ο Βρετανός πεζοπόρος δέχτηκε θερμό χειροκρότημα την Κυριακή καθώς διέσχιζε την γέφυρα του Χάμπλερ σε απόσταση τριών ωρών από το σπίτι του μέσα σε πυκνή ομίχλη.

Εκατοντάδες συμπατριώτες του περίμεναν για να τον υποδεχθούν με ένα πανό που έγραφε «Καλώς όρισες σπίτι Καρλ!».

«Θεωρώ ότι ο Καρλ είναι φοβερός. Τον ακολουθώ εδώ και οκτώ χρόνια και περπατάει από τότε που γεννήθηκα, είναι καταπληκτικό», δήλωσε μία 28χρονη κάτοικος της πόλης.

Μετά την σύντομη τελετή υποδοχής, ο Καρλ επρόκειτο να κάνει το τελευταίο τμήμα της διαδρομής του προς το σπίτι της μητέρας του για να συναντήσει τον 36χρονο γιο του Ανταμ και την 12χρονη εγγονή του που δεν έχει συναντήσει ποτέ.

«Αντιμετώπισα πολλά προβλήματα»

Ο Μπούσμπι ξεκίνησε την περιπέτειά του όταν ήταν 29 ετών, αφού πήρε διαζύγιο από την πρώην σύζυγό του, η οποία μετακόμισε στη Βόρεια Ιρλανδία μαζί με τον γιο τους.

Μέσα σε σχεδόν δύο δεκαετίες, η πορεία του διακόπηκε πολλές φορές.

«Αντιμετώπισα πολλά προβλήματα. Αρχικά, η Μόσχα αρνιόταν επί χρόνια να μου εκδώσει βίζα, στη συνέχεια σημειώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τέλος η πανδημία του Covid-19. Όλα αυτά μου κόστισαν συνολικά 14 από τα 28 χρόνια του ταξιδιού μου», είχε πει ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων τον Σεπτέμβριο.

Αυτές τις περιόδους, ο Καρλ Μπούσμπι σταματούσε το ταξίδι του και μετά ξαναέπαιρνε τον δρόμο του από εκεί όπου είχε σταματήσει. Συνολικά διέσχισε 29 χώρες.

«Αντιταχθήκαμε σε κυβερνήσεις. Αντιμετωπίσαμε δύσκολα προβλήματα. Ήταν ένα παγκόσμιο, πλανητικό εγχείρημα», είπε ο ίδιος συγκινημένος.

Ο 57χρονος έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού διέσχισε κολυμπώντας την Μάγχη από την βόρεια Γαλλία. Μία μικρή ομάδα φίλων και μελών της οικογένειάς του, ανάμεσά του και ο πατέρας του, τον υποδέχθηκαν στην παραλία του Ντόβερ στην νότια Αγγλία.

«Είναι ωραίο να αισθάνεσαι πάλι την βρετανική γη κάτω απ' τα πόδια σου έπειτα απ' όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν εύκολο, αλλά αυτό ήταν το θέμα: να αποδείξω ότι μπορώ να κάνω περισσότερα απ' όσα θεωρούσα ότι μπορώ να κάνω. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, πολύ περισσότερα απ' αυτά που φανταζόμαστε», δήλωσε ο ίδιος σε ανακοίνωσή του.