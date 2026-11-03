Κηφισιά: Χάκαραν τα ψυγεία σε τρία κρεοπωλεία - «Τα είχαν σετάρει στους 150 βαθμούς»

Την ώρα που επιχειρήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με επιθέσεις σε συστήματα ψύξης, παρόμοια προβλήματα φέρεται να αντιμετώπισαν τρεις επιχειρήσεις στην Κηφισιά

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κηφισιά: Χάκαραν τα ψυγεία σε τρία κρεοπωλεία - «Τα είχαν σετάρει στους 150 βαθμούς»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Επιχείρηση κρεοπωλείου στην Κηφισιά δέχτηκε κυβερνοεπίθεση που αλλοίωσε τις ρυθμίσεις των επαγγελματικών ψυγείων μέσω Wi-Fi.
  • Παρόμοια προβλήματα αναφέρθηκαν σε άλλες δύο επιχειρήσεις στην ίδια περιοχή, με συστήματα ψύξης νεότερης τεχνολογίας να είναι πιο ευάλωτα.
  • Οι δράστες αύξησαν τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας στα ψυγεία σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, εμποδίζοντας την παρέμβαση της επιχείρησης.
  • Κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα επαγγελματικής ψύξης έχουν πλήξει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προκαλώντας απώλειες προϊόντων και διακοπές λειτουργίας.
  • Τα περιστατικά αναδεικνύουν την ανάγκη για αυστηρότερη προστασία και τακτικές ενημερώσεις ασφαλείας στα απομακρυσμένα συστήματα ψύξης.
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Στόχος κυβερνοεπίθεσης φέρεται να έγινε κρεοπωλείο στην Κηφισιά, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη του, άγνωστοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης των επαγγελματικών ψυγείων και να αλλάξουν τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας.

Ο επιχειρηματίας Γιώργος Μπούμπας περιέγραψε στο Newsbomb πώς αντιλήφθηκαν οι εργαζόμενοι το πρόβλημα τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και την προσπάθεια που χρειάστηκε για να ανακτηθεί ο έλεγχος των εγκαταστάσεων. Όπως εξήγησε, τα ψυγεία διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία και είναι συνδεδεμένα μέσω Wi-Fi, γεγονός που επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και ρύθμιση της ψύξης.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν έφτασε η πρωινή βάρδια και διαπίστωσε ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά. Αρχικά, οι εργαζόμενοι θεώρησαν ότι επρόκειτο για τεχνική βλάβη. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο του εξοπλισμού από τον ψυκτικό τεχνικό, διαπιστώθηκε ότι οι ρυθμίσεις είχαν αλλοιωθεί και ότι η επιχείρηση δεν μπορούσε να παρέμβει στο σύστημα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπούμπας στο Newsbomb, «τα ψυγεία είναι συνδεδεμένα με Wi-Fi και μπορούν να ελέγχονται από απόσταση. Οι δράστες κατάφεραν να μπουν στο λογισμικό και να αλλάξουν τις ρυθμίσεις της ψύξης. Είχαν ανεβάσει τη θερμοκρασία στους 150 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ωστόσο τα ψυγεία να φτάσουν ποτέ σε αυτή τη θερμοκρασία».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι η πρωινή βάρδια αντιλήφθηκε το πρόβλημα και ενημέρωσε αμέσως την τεχνική υπηρεσία. Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο να είχε προκληθεί βλάβη από πτώση τάσης, ωστόσο η επιχείρηση διαθέτει γεννήτρια. Τελικά, ο τεχνικός διαπίστωσε ότι επρόκειτο για παρέμβαση στο σύστημα.

«Σηκωθήκαμε στις 04:00 το πρωί, όταν οι εργαζόμενοι της πρωινής βάρδιας διαπίστωσαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Στην αρχή πιστέψαμε ότι ήταν κάποια βλάβη. Ο ψυκτικός έλεγξε το σύστημα, δοκίμασε όλους τους τρόπους για να αποκαταστήσει τη λειτουργία του και τελικά μας ενημέρωσε ότι είχαμε δεχθεί επίθεση. Χρειάστηκαν περίπου δύο ώρες για να πάρουμε ξανά τον έλεγχο», ανέφερε.

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Ο επιχειρηματίας Γιώργος Μπούμπας

Αναφορές και για άλλες δύο επιχειρήσεις στην Κηφισιά

Ο ιδιοκτήτης του κρεοπωλείου υποστήριξε ακόμη ότι παρόμοιο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε δύο ακόμη επιχειρήσεις της περιοχής.

Όπως πρόσθεσε, οι επιχειρήσεις συνεργάζονταν με εταιρεία ψυκτικών για την τεχνική υποστήριξη και την παρακολούθηση των εγκαταστάσεών τους.

Ο κ. Μπούμπας εκτίμησε ότι μεγαλύτερη έκθεση στον συγκεκριμένο κίνδυνο παρουσιάζουν τα νεότερης τεχνολογίας συστήματα, τα οποία διαθέτουν ασύρματη σύνδεση και δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης. Αντίθετα, τα παλαιότερα μηχανήματα, που δεν διαθέτουν αντίστοιχες λειτουργίες, δεν αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο μέσω διαδικτύου.

«Τα παλαιότερα μοτέρ δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Τα καινούργια, όμως, που συνδέονται ασύρματα στο δίκτυο, είναι πιο εκτεθειμένα. Εμείς απενεργοποιήσαμε το Wi-Fi και περιμένουμε από τον τεχνικό να μας προτείνει μια μόνιμη λύση προστασίας», σημείωσε.

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Κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία και καταψύκτες σε όλη την Ευρώπη

Το περιστατικό στην Κηφισιά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα επαγγελματικής ψύξης έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε επιχειρήσεις αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.

Στις αρχές Οκτωβρίου, εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία βρέθηκαν αντιμέτωπα με επιθέσεις στα συστήματα ελέγχου των ψυγείων και των καταψυκτών τους. Οι χάκερ φέρεται να απέκτησαν απομακρυσμένη πρόσβαση στους ελεγκτές και να τροποποίησαν τις ρυθμίσεις, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν συστήματα που συνδέονται με τις εταιρείες Danfoss, Copeland και Dixell, με τη γαλλική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας να επιβεβαιώνει περιστατικά παραβίασης συγκεκριμένων συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε στη Γαλλία. Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου καταγράφηκε νέο κύμα περιστατικών σε περισσότερα από 100 καταστήματα σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Ιρλανδία και η Εσθονία. Επιχειρήσεις λιανικής ανέφεραν προβλήματα στη λειτουργία των ψυγείων και των καταψυκτών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να απομακρυνθούν ή να καταστραφούν προϊόντα που δεν μπορούσαν πλέον να διατεθούν με ασφάλεια.

Μάλιστα, μεταξύ των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν ήταν αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν και σε κατάστημα IKEA στο Βέλγιο. Οι δράστες δεν έχουν ταυτοποιηθεί και δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

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