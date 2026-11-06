Σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 6 Νοεμβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 6 Νοεμβρίου.
- 447 - Ισχυρός σεισμός καταστρέφει μεγάλα τμήματα των Τειχών της Κωνσταντινούπολης, συμπεριλαμβανομένων 57 πύργων.
- 1860 - Ο Αβραάμ Λίνκολν εκλέγεται ως ο 16ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
- 1928 - Ο Χέρμπερτ Χούβερ εκλέγεται ως ο 31ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
- 1944 - Στο Χάνφορντ των Η.Π.Α. παράγεται για πρώτη φορά πλουτώνιο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια στην ατομική βόμβα που έπεσε στο Ναγκασάκι.
- 1963 - Ο Γεώργιος Παπανδρέου λαμβάνει εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης από τον βασιλιά Παύλο. Η Ε.Ρ.Ε. καταγγέλλει την εισήγηση Παπανδρέου για την ανάθεση εντολής, με τον ισχυρισμό ότι εφόσον η Ένωση Κέντρου, χωρίς την υποστήριξη της Ε.Δ.Α., δεν διαθέτει πλειοψηφία στη Βουλή, η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί θα είναι κυβέρνηση μειοψηφίας.
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