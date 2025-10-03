Ελληνοτουρκικά: Σε εγρήγορρη για το ενδεχόμενο τα ήρεμα νερά να γίνουν «φουρτουνιασμένα»

Ελληνοτουρκικά: Σε εγρήγορρη για το ενδεχόμενο τα ήρεμα νερά να γίνουν «φουρτουνιασμένα»
Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Η αλήθεια είναι πως η γάτα έχει ενοχληθεί κάπως από την παρουσία μίας νέας ένοικου στο Μέγαρο Μαξίμου η οποία μάλιστα, σε αντίθεση με την ίδια, έχει το ελεύθερο να κόβει βόλτες στα γραφεία και μάλιστα να στρογγυλοκάθεται και στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά η ίδια με διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να έχει την εύνοια των πηγών της και να μαθαίνει τα πάντα που συμβαίνουν στο Μέγαρο τα οποία και θα μας μεταφέρει άμεσα.

Έμαθε, λοιπόν, η γάτα πως στην κυβέρνηση ενοχλήθηκαν από την παρέμβαση Δένδια για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, κυρίως μάλιστα από το γεγονός ότι είχε διατυπωθεί νωρίτερα ξεκάθαρα η γραμμή του Μαξίμου πως δεν σχολιάζουμε και πως τις αποφάσεις τις λαμβάνει η δικαιοσύνη. Θα μου πείτε βέβαια δεν έπεσαν και από τα σύννεφα αλλά η τοποθέτηση Δένδια, ή μάλλον η διαφοροποίηση, ήρθε να τους θυμίσει πως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι…εδώ. Μιας και πιάσαμε τα εσωκομματικά έχουν ξεκινήσει και οι διεργασίες , παρασκηνιακές και μη, εν όψει των εκλογών στη ΝΔ όπου θα ψηφιστούν οι εκπρόσωποι για το συνέδριο και περιμένουμε με…αγωνία να δούμε ποιες τάσεις θα επικρατήσουν. Αν και εδώ που τα λέμε πλέον δεν νομίζω ότι ασχολείται και κανείς με όλα αυτά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει τις περιοδείες του και τις επαφές του καθώς ο ίδιος έχει αποφασίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Το Σαββατοκύριακο θα είναι στην Αμοργό όπου θα συναντηθεί με ψαράδες που θα υλοποιήσουν την απόφασή τους να περιορίσουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την αλιεία μπας και μείνει κανένα ψάρι στις θάλασσές μας ενώ την άλλη εβδομάδα θα επισκεφτεί την Βοιωτία. Επίσης μέχρι τις 20 του μήνα θα γίνει και η συζήτηση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που ζήτησε η αντιπολίτευση στη Βουλή. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις κινήσεις της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με τη γάτα υπάρχουν και αυτοί που εκτιμούν πως είναι πιθανό να ξαναμπούμε σιγά σιγά σε…φουρτουνιασμένα νερά. Μια συνάντηση πάντως στο ανώτατο επίπεδο προφανώς και θα λειτουργούσε κατευναστικά αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Τέλος, επειδή διαβάζω πολλά, έχει ξεκινήσει και η συζήτηση με την Ευρωπαική Επιτροπή για τη διαδικασία μερικής αναθεώρησης κάποιων έργων που είχαν μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος, όπως με ενημέρωσε η γάτα, είναι κάποια από τα έργα, κυρίως κατασκευαστικά, τα οποία δεν θα είναι έτοιμα μέσα στο χρονικό πλαίσιο που είχε προσδιοριστεί, δηλαδή μέχρι το τέλος του 26, να μην μπλοκαριστούν στο σύνολό τους αλλά να ενταχθούν σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτή, μαθαίνω, είναι μια συνηθισμένη διαδικασία την οποία ακολουθούν και άλλες χώρες για να μην χαθούν χρήματα, εγώ βέβαια ο οποίος και παραμένω, όπως ξέρετε, πάντα πολύ δύσπιστος θα περιμένω να ολοκληρωθούν οι διεργασίες για να δω τι θα χάσουμε και κυρίως γιατί το χάσαμε.

