Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή από Τουρκία - Θα επηρεάσει και την Αττική, τι λέει το ECMWF

Η αιτία που συμβαίνει αυτό, είναι η ύπαρξη μιας ασθενέστατης ψυχρής λίμνης στο Λιβυκό πέλαγος

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή από Τουρκία - Θα επηρεάσει και την Αττική, τι λέει το ECMWF
Θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ φυσούν σήμερα στο Αιγαίο προκαλώντας προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα η ζέστη επανέρχεται δριμύτερη και κατά συνέπεια ο καιρός αλλάζει.

Σύμφωνα με το Weather Analysis Greece:

Ιδιάζουσα βαρομετρική διάταξη μεταφοράς ζέστης την νέα εβδομάδα για το Αιγαίο και την Αττική! Ένα ανατολικό ρεύμα στο ύψος των 1600 μέτρων και ψηλότερα, θα αντλήσει τον καυτό αέρα της τουρκικής ενδοχώρας, προς το Αιγαίο και οριακά την Αττική! Θερμή εισβολή από..Τουρκία λοιπόν!

Η αιτία που συμβαίνει αυτό, είναι η ύπαρξη μιας ασθενέστατης ψυχρής λίμνης στο Λιβυκό πέλαγος ( που φυσικά είναι τελείως ξηρική και το μόνο που θα δώσει είναι κάποιες ορογραφικές συννεφιές στα βουνά της Κρήτης) η οποία με την κίνησή της, θα τραβήξει μέσω του ανατολικού ρεύματος που προανέφερα, όλη την κάψα της Τουρκίας προς τα εμάς.

Μάλιστα βλέπω πως οι τιμές της αέριας μάζας είναι αρκετά σοβαρές, το ευρωπαϊκό ECMWF δίνει έως και 27c στα 850Hpa, τιμές που παραπέμπουν σε καθαρόαιμο επεισόδιο καύσωνα. Η καυτή αυτή αέρια μάζα όμως, δεν θα βρεί ανταπόκριση στην επιφάνεια, καθώς στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, θα συναντάει το μελτέμι και το υδάτινο στοιχείο του Αιγαίου, συνδυασμός ο οποίος θα κρατάει τον υδράργυρο σε νορμάλ επίπεδα. Εξαιρώ νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου εκεί θα έχουμε γενικευμένα 40άρια καθώς ο άνεμος δεν θα προλαβαίνει να ψύχεται.

Στην Αττική τώρα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το πόσο ανατολικά θα προχωρήσει αυτός ο καυτός αέρας και σε συνδυασμό με το καταβατικό μελτέμι, θα δώσει γενικευμένα 40άρια στην Αθήνα, από τις αρχές της νέας εβδομάδας. Με μια μέση προσεγγιστική εκτίμηση των +24 στα 850, η Αθήνα φτάνει και ξεπερνάει άνετα τους 40 βαθμούς, ιδίως στα νότια προάστια.

Το μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι αυτή η ζέστη θα συνοδεύεται από επίμονα, ισχυρά μελτέμια, ανεβάζοντας σε επίπεδο συναγερμού, τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών από αύριο και έπειτα...

Ο καιρός των επομένων ημερών σύμφωνα με την ΕΜΥ

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 8 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στις Κυκλάδες 8 τοπικά στα βόρεια 9 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί και εκ νέου το μεσημέρι - απόγευμα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-08-2025

Αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και στη θάλασσα Κυθήρων τις πρωινές ώρες πιθανώς 9 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-08-2025

Αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-08-2025

Αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025

Αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

