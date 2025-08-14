Καιρός: Τι είναι οι ξηρές καταιγίδες - Πόσο επικίνδυνες είναι για πυρκαγιές

Η αύξηση των πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της νότιας Ευρώπης συνδέεται με καταιγίδες χωρίς βροχή, ένα φαινόμενο που διευκολύνει την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς εν μέσω καύσωνα και ξεραμένης βλάστησης

Όπως αναφέρει το BBC, οι ξηρές καταιγίδες ορίζονται από μια ατμοσφαιρική μοναδικότητα: την παρουσία ηλεκτρικής δραστηριότητας, δηλαδή την πτώση κεραυνών, χωρίς αρκετή βροχή για να φτάσει στο έδαφος.

Σε αυτόν τον τύπο καταιγίδας, η ατμόσφαιρα δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για το σχηματισμό μιας κοινής καταιγίδας, αλλά ο αέρας κάτω από τα σύννεφα παραμένει τόσο ζεστός και ξηρός που οι σταγόνες βροχής εξατμίζονται πριν φτάσουν στην ξηρά. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ ο κεραυνός προσκρούει στην επιφάνεια, η απουσία νερού εμποδίζει τη βλάστηση να δέχεται υγρασία. Έτσι, η πιθανότητα ανάφλεξης ξηρής ύλης από κεραυνό αυξάνεται σημαντικά.

Η μετεωρολόγος του BBC Helen Willetts εξηγεί ότι σε ένα τόσο ξηρό καλοκαίρι, ακόμη και οι ελαφρές βροχοπτώσεις είναι ανεπαρκείς για να σταματήσουν τη φωτιά. Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ότι, μετά από ζεστές και ξηρές περιόδους, μόνο μια σημαντική ποσότητα βροχής μπορεί να υγράνει επαρκώς το έδαφος και τη βλάστηση για να μειώσει την πιθανότητα πυρκαγιών που προκαλούνται από κεραυνούς. Τεχνικά, κάθε κεραυνός που συνοδεύεται από λιγότερο από 2,5 χιλιοστά βροχής θεωρείται "ξηρός".

Μια πρόσφατη μελέτη εντόπισε τις μετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν αυτές τις ξηρές ακτίνες: υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια του εδάφους, ξηρότητα στο κατώτερο τμήμα της τροπόσφαιρας και υγρασία και αστάθεια στα μεσαία στρώματα.

Ο Dmitri Kalashnikov, ερευνητής στο Washington State University, επισημαίνει ότι η ταυτόχρονη ανάφλεξη που παράγεται από κεραυνούς περιπλέκει τον έλεγχο της πυρκαγιάς, σε αντίθεση με τις πυρκαγιές που προκαλούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα, οι οποίες συνήθως περιορίζονται σε πιο προσβάσιμες περιοχές.

«Συγκρίνετε αυτό με μια πυρκαγιά που προκλήθηκε από ανθρώπους», είπε ο Καλάσνικοφ. Και πρόσθεσε: «Αυτός ο τύπος πυρκαγιάς, είτε εμπρηστικός είτε τυχαίος, περιορίζεται σε μία τοποθεσία και συνήθως συμβαίνει σε κοντινά μέρη που είναι ευκολότερα προσβάσιμα».

Ο κεραυνός έχει τρομερή θερμική ικανότητα, θερμαίνοντας τον αέρα σε περίπου 30.000 βαθμούς Κελσίου. Η ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας δημιουργεί μια ταχεία επέκταση του αέρα και προκαλεί ένα ωστικό κύμα, αντιληπτό ως χαρακτηριστική βροντή. Ωστόσο, σε συνθήκες ξηρής καταιγίδας, δεν είναι ο θόρυβος που είναι καθοριστικός, αλλά η πιθανότητα των κεραυνών να ξεκινήσουν πυρκαγιές, ειδικά όταν το έδαφος και η βλάστηση δεν έχουν λάβει αρκετό νερό για να μετριάσουν τις επιπτώσεις.

Η αύξηση των δασικών πυρκαγιών που σημειώθηκε το ισπανικό καλοκαίρι εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τη συμβολή ενός παρατεταμένου καύσωνα, ενός ελλείμματος νερού στη βλάστηση και της εμφάνισης ξηρών καταιγίδων, ο μεγαλύτερος κίνδυνος των οποίων έγκειται στη δυνατότητα κεραυνών που προωθούν πυρκαγιές όπου οι πόροι για την καταπολέμησή τους περιορίζονται σοβαρά από τις συνθήκες του περιβάλλοντος.