Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στη Λήμνο - Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη αργά το βράδυ της Πέμπτης (2/10) στους κατοίκους της Λήμνου προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (3/10).

Παράλληλα το 112 καλεί τους κατοίκους του νησιού να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Νήσο #Λήμνο από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025.

Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».