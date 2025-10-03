Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στη Λήμνο - Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νησί της Λήμνου έως το μεσημέρι της Παρασκευής
Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη αργά το βράδυ της Πέμπτης (2/10) στους κατοίκους της Λήμνου προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (3/10).
Παράλληλα το 112 καλεί τους κατοίκους του νησιού να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Νήσο #Λήμνο από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025.
Προσοχή στις μετακινήσεις σας.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
