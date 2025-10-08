Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι να χειμωνιάσει

Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση και ο υδράργυρος θα αρχίσει να σημειώνει μικρή άνοδο μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Όμως, αυτό διάλειμμα θα είναι πρόσκαιρο διότι όσο θα βαδίζουμε προς την επόμενη εβδομάδα ο άκρως φθινοπωρινός καιρός θα επιστρέψει και με τις βροχοπτώσεις μετά τις 13 με 14 του Οκτώβρη.

Αυτό αναφέρει ο προγνώστης καιρού Λευτέρης Σούσος αναλύοντας μέρα προς μέρα τις καιρικές συνθήκες:

ΠΕΜΠΤΗ(9/10): Αίθριος καιρός με τοπικές παροδικές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, οι οποίες θα είναι τοπικά αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι ιδιαίτερα στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στη Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού και του βόρειου Αιγαίου αλλά και στην ανατολική Μακεδονία/Θράκη, όπου αναμένονται λίγες ασθενείς τοπικές βροχές. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα.

Οι άνεμοι από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-5bf και μέχρι τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά στις Σποράδες, στον Θερμαϊκό μέχρι 6bf, με εξασθένηση στην συνέχεια. Τοπικά μέχρι 6bf από το μεσημέρι και στη συνέχεια στην Ρόδο και στο Καστελόριζο. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν νωρίς το ξημέρωμα στους 10-14 βαθμούς στις περισσότερες πεδινές/παραθαλάσσιες περιοχές και στους 15-17 βαθμούς στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στη Κρήτη. Οι μέγιστες θερμοκρασίες το μεσημέρι στα βόρεια θα βρεθούν στους 20-21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα στους 22-23 βαθμούς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(10/10): Αίθριος καιρός, με διαστήματα τοπικών νεφώσεων στην χώρα. Βροχοπτώσεις δεν αναμένονται, ωστόσο υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι(πρόσκαιρου χαρακτήρα) μέσα στην ημέρα, στην περιοχή της Χαλκιδικής, στο Θρακικό Πέλαγος και στην ανατολική Μακεδονία/Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις που θα αγγίζουν στις περισσότερες περιοχές τα 3-4bf και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και στο Αιγαίο μέχρι 5bf.

Στην περιοχή των Δωδεκανήσων τοπικά μέχρι 6bf. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες νωρίς το ξημέρωμα θα φτάσουν στους 11-15 βαθμούς και στους 15-17 βαθμούς στο νησιωτικό Αιγαίο, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Οι μέγιστες τιμές το μεσημέρι θα βρεθούν στους 22-24 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά μέχρι τους 25 βαθμούς.

ΣΑΒΒΑΤΟ(11/10): Συνεχίζεται ο βελτιωμένος καιρός στην χώρα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι γενικά από βόρειες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-5bf και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο έως 6bf(ιδιαίτερα στην περιοχή του Αιγαίου). Στην περιοχή των Δωδεκανήσων και της νότιας Κρήτης σταδιακά μέχρι 7bf τοπικά. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στις περισσότερες περιοχές στους 11-16 βαθμούς(οι χαμηλότερες υπολογίζονται στα βόρεια), στα νησιωτικά του Αιγαίου, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα μέχρι τους 15 με 18 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22-25 βαθμούς, με τις υψηλότερες να υπολογίζονται σε ευπαθείς περιοχές, ενώ στα βόρεια υπολογίζονται οι χαμηλότερες τιμές.

ΚΥΡΙΑΚΗ(12/10): Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην χώρα. Πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές έχει υποψηφιότητα αρχικά η περιοχή της Χαλκιδικής, οι Σποράδες, η Μαγνησία, η βόρεια Εύβοια, η Κρήτη και όσο θα βαδίζουμε προς το μεσημέρι μικρή πιθανότητα έχουν ορεινά, της Βοιωτίας, της Αττικής και της ανατολικής Πελοποννήσου, με εξασθένηση των φαινομένων από παντού από αργά το μεσημέρι προς απόγευμα.

Επίσης, στο νότιο Ιόνιο και στη δυτική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα όσο θα βαδίζουμε προς το μεσημέρι και το απόγευμα να εκδηλωθούν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα γυρίσουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-4bf. Στις υπόλοιπες περισσότερες περιοχές οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-5bf και τοπικά στο Αιγαίο έως 6bf. Οι ελάχιστες τιμές(νωρίς το ξημέρωμα) θα φτάσουν στις περισσότερες περιοχές στους 11-16 βαθμούς(οι χαμηλότερες υπολογίζονται στα βόρεια), στα νησιωτικά του Αιγαίου, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα μέχρι τους 15 με 18 βαθμούς.

Οι μέγιστες τιμές το μεσημέρι υπολογίζονται γύρω στους 21-24 βαθμούς, με τις υψηλότερες να υπολογίζονται σε ευπαθείς περιοχές τοπικά, ενώ στα βόρεια υπολογίζονται οι χαμηλότερες τιμές. Στην νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα τοπικά μέχρι τους 25 βαθμούς.

