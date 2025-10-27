Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια και του Σάκη Αρναούτογλου 

Newsbomb

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

Μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αποδρομή βρίσκεται το ψυχρό μέτωπο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Τις επόμενες ώρες θα δώσει ισχυρές καταιγίδες στο βόρειο Αιγαίο και θα εξασθενίσει. Ο μετεωρολόγος ζήτησε προσοχή κυρίως στη Λήμνο και τη Λέσβο

Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Με γενικά αίθριο καιρό θα κυλήσει η 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου φαίνεται πως θα επηρεαστούν από κάποιες μπόρες και ισχυρές καταιγίδες.

Η αναλυτική πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου για το καιρού της 28ης Οκτωβρίου

Τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπως η Ρόδος και η Σάμος.

Προς τις μεσημεριανές ώρες, η Κέρκυρα θα μπει στον «χορό» της αστάθειας αλλά και περιοχές της Ηπείρου αλλά και στις βόρειες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου αναμένεται να σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες.

Η Αθήνα θα έχει πολλή ηλιοφάνεια ενώ η Θεσσαλονίκη αύριο θα «βγάλει» κάποια σύννεφα, με πιθανότητα να βρέξει στις γύρω ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς κυρίως σε περιοχές της Κρήτης ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 βαθμούς στην Αττική.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την 28η Οκτωβρίου

Αύριο, 28 Οκτωβρίου στην ανατολική νησιωτική χώρα και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ανατολικά τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά το απόγευμα θα σταματήσουν.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα ενισχυθούν στα 4 με 5 και πρόσκαιρα στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στον κορινθιακό και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:31ΕΛΛΑΔΑ

Η συνδρομή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στον πόλεμο του 1940-41

17:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προσοχή! 183 εκατομμύρια κωδικοί πρόσβασης Gmail έχουν κλαπεί - Πώς να ελέγξετε τον δικό σας

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Όσμαν: «Είχε δίκιο ο κόουτς που αντέδρασε έτσι στο τάιμ-άουτ»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΜΘ: Στάση εργασίας στην ΕΡΤ3 την ώρα της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη – Διαμαρτυρία για τον κεντρικό παρουσιαστή

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Στάρμερ, ενδέχεται η υπογραφή για 40 Eurofighter

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

17:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Έχουμε ομάδα νικήτρια, έχουμε στρατηγική νίκης, έχουμε παίκτες νικητές»

17:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Παγκόσμια διάκριση για τον ΟΠΑΠ και τις πολιτικές του για το Υπεύθυνο Παιχνίδι του στα EGR Awards 2025

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Άγριες ταραχές στο Καμερούν - Ξανά πρόεδρος ο 92χρονος Μπιγιά που συνήθως λείπει στην Ελβετία

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Παρακαλώ μεταφέρετε τις καλύτερες ευχές μου στον Κιμ Γιονγκ Ουν»

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Όρμπαν: Η ΕΕ δεν έχει λόγο στην Ουκρανία - Ο Τραμπ κάνει λάθος για Πούτιν: Θα του πω να άρει τις κυρώσεις

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Όλοι μέσα, εκτός από «Ρόγκα»

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά από σειρά χημειοθεραπειών και επιτέθηκε στον Τραμπ

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Κατά 65% μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ μετά το βραχιολάκι

16:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Επτά αλήθειες για τους ελέγχους και τις τιμές απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

16:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές στοιχημάτιζαν σε αγώνες ποδοσφαίρου!

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συνελήφθη 38χρονος που τσακώθηκε με γυναίκα και της έβγαλε όπλο μέσα σε κλαμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος -  «Τον είδαμε κάτω, του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού - Πώς έγινε το έγκλημα

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει, να πηδάει και να κολυμπάει ξανά

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Στάρμερ, ενδέχεται η υπογραφή για 40 Eurofighter

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

17:19ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΜΘ: Στάση εργασίας στην ΕΡΤ3 την ώρα της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη – Διαμαρτυρία για τον κεντρικό παρουσιαστή

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Πύραυλος Burevestnik: Η Νορβηγία εντόπισε την περιοχή εκτόξευσης του νέου όπλου της Ρωσίας

15:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ