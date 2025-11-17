Καιρός: Χειμώνας προ των πυλών - Η πρόβλεψη του «ΗΡΑΚΛΗ» για την Ελλάδα

Κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Τα βαρομετρικά χαμηλά που προέρχονται από την κεντρική Ευρώπη θα προκαλέσουν επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με βροχές και ισχυρούς ανέμους σε διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι πρώτες βροχοπτώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους στα βορειοδυτικά της χώρας ήδη από σήμερα, ενώ προς τα μέσα της εβδομάδας θα επεκταθούν σε ευρύτερες περιοχές.

Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στο Ιόνιο και το κεντρικό Αιγαίο, όπου οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί το μεσημέρι σε επίπεδα γύρω από τους 20-23 βαθμούς Κελσίου, με τη βόρεια Κρήτη να ενδέχεται να αγγίξει τους25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα, ενώ οι άνεμοι θα είναι μέτριοι έως ισχυροί στα ανοιχτά του Αιγαίου, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Ανάλογα ήπιος καιρός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, με ομίχλες και αυξημένη υγρασία, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασίες έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Η κακοκαιρία που αναμένεται τις επόμενες ημέρες είναι αποτέλεσμα της μετακίνησης βαρομετρικών χαμηλών από την κεντρική Ευρώπη προς τη Μεσόγειο. Μάλιστα, σε ανάρτησή του ο κύριος Μαρουσάκης για ακόμη μια φορά τονίζει πως το προγνωστικό σύστημα «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για έλευση του χειμώνα στην Ελλάδας στο τέλος της εβδομάδας.

