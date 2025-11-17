Κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Πόσο θα κρατήσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα 

Κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
ΚΑΙΡΟΣ
Επιδείνωση του καιρού αναμένεται στη βορειοδυτική Ελλάδα το επόμενο διήμερο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα, αύριο και μεθαύριο προβλέπονται έντονα καιρικά φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο —κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας και των Παξών— καθώς και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι της Τρίτης, η κακοκαιρία θα επεκταθεί και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, προειδοποιεί για ισχυρό νοτιά και καταιγίδες στα βορειοδυτικά τις επόμενες ημέρες. Για την Τρίτη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές στα δυτικά και βόρεια, καθώς και ισχυρές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο ενδέχεται να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς, τοπικά έως 25°C στα νότια.

Στην Αττική, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στα Δωδεκάνησα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.

