Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επιδείνωση του καιρού στη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται το επόμενο διήμερο.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στα Δωδεκάνησα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Έκρηξη κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή στη διαδρομή Βαρσοβία - Λούμπλιν - «Δολιοφθορά», λέει ο Τουσκ

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 80χρονος που ανατίναξε το σπίτι του γιου του

12:37ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ρόκετς με ψυχή, Σέλτικς με ψυχραιμία - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

12:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Mediterranean College: Employability Fair 2025 – Το επαγγελματικό σου ταξίδι ξεκινά εδώ!

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: Το πραγματικό ποσό που έχασε το μοιραίο βράδυ

12:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη - «Φαντάσματα», «Voice» ή «Μία νύχτα μόνο»

12:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Εξάρθρωση συμμορίας διαρρηκτών – Συνελήφθη 42χρονος επ’ αυτοφώρω με… jammer στο χέρι

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Η «μεταμόρφωση» της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: H πιστή Ρεπουμπλικανή που «πρόδωσε» το «Maga» - Ο Τραμπ την αποκαλεί «τρελή»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Κινηματογραφική διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα – «Σήκωσαν» όλο το μαγαζί σε 1 λεπτό

11:58ΕΘΝΙΚΑ

Υπεγράφη η σύμβαση για την 4η γαλλική φρεγάτα (FDI) Belh@rra

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Λευκάδας

11:49LIFESTYLE

Η Rosalía ντύθηκε «η πριγκίπισσα και το... μαργαριτάρι» για να ερμηνεύσει το νέο της τραγούδι «La Perla» - Δείτε βίντεο

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για ενεργειακή συμφωνία με Ουκρανία: «Η Ελλάδα δημιουργεί την κεντρική αρτηρία σταθερότητας»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Φοβάμαι τη μαμά» - Τα λόγια του 9χρονου πριν δολοφονηθεί από τη μητέρα του

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φτάνουν αλλεπάλληλα βαρομετρικά από την Ιταλία στην Ελλάδα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Η πρώην πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

11:11ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος συναγερμός: Πέρασε στον άνθρωπο ο Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

11:11ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος συναγερμός: Πέρασε στον άνθρωπο ο Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Φοβάμαι τη μαμά» - Τα λόγια του 9χρονου πριν δολοφονηθεί από τη μητέρα του

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

10:35ΕΛΛΑΔΑ

«Μας περικύκλωσαν σαν να ήμασταν εγκληματίες, ήταν μια κακή στιγμή»: Η Ράνια Καρατζαφέρη ήταν η δημοσιογράφος που συνελήφθη στην Αττική Οδό

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: Το πραγματικό ποσό που έχασε το μοιραίο βράδυ

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Πού βρίσκεται ο «Μορφωμένος», το τανκ που γκρέμισε την πύλη στις 17 Νοεμβρίου 1973

06:57WHAT THE FACT

Χάκερ με 30 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει τα πιο τρομακτικά που έχει δει στο dark web

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χειμώνας προ των πυλών - Η πρόβλεψη του «ΗΡΑΚΛΗ» για την Ελλάδα

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Παίκτρια του GNTM αποκάλυψε πως έχει καρκίνο - «Μην εγκαταλείπεις ποτέ»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Λευκάδας

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας: Το «αγκάθι» της Ταϊβάν και οι φόβοι γενικευμένης σύρραξης

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

11:58ΕΘΝΙΚΑ

Υπεγράφη η σύμβαση για την 4η γαλλική φρεγάτα (FDI) Belh@rra

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στην περιπέτεια των Κινέζων αστροναυτών που είχαν εγκλωβιστεί στη Τιανγκόνγκ, επέστρεψαν στη Γη

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: «Έτσι σκοτώνεσαι και σκοτώνεις» - Σοκαριστικές εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ