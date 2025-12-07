Καιρός: Που θα συνεχισθούν οι βροχές σήμερα - Τι θα γίνει με την νέα εβδομάδα

Η πρόγνωση του Παναγιώτη Γιαννόπουλου 

Καιρός: Που θα συνεχισθούν οι βροχές σήμερα - Τι θα γίνει με την νέα εβδομάδα
Δίχως κάποιου είδους έκτακτα καιρικά φαινόμενα, προβλέπεται η εβδομάδα που έρχεται, έπειτα από το σαρωτικό «χτύπημα» της κακοκαιρίας Byron σε ολόκληρη την χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Παναγιώτη Γιαννόπουλου, την Κυριακή και τη Δευτέρα θα βρέξει περισσότερο στην Εύβοια και την Κρήτη. Ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία όμως από Τετάρτη θα ανέβει ξανά ο υδράργυρος.

Για σήμερα η ΕΜΥ προβλέπει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια τους 12 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικού χαρακτήρα βροχές θα σημειωθούν στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με ασθενείς ανέμους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.

Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί ο βροχερός καιρός κυρίως σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο πρόσκαιρα θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

