Καιρός – Καλλιάνος: Σφοδρές καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ

Ο Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο για «οργανωμένη κακοκαιρία πανελλαδικής εμβέλειας» τις επόμενες μέρες

Παρέα με τους θυελλώδεις ανέμους και τις σφοδρές βροχοπτώσεις, θα έχουμε πιθανότατα πλημμυρικά φαινόμενα και πτώσεις δέντρων, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιάννη Καλλιάνο, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Αθήνα αναμένεται να δεχτεί 60 – 70 χιλιοστά νερού μέσα σε μία μόλις μέρα.

Ακόμη, προειδοποίησε τους κατοίκους των εξής περιοχών για μεγάλη προσοχή τις επόμενες ώρες:

– Πέλλα, Πιερία, Ημαθία.

– Ανατολικά και νότια της Θεσσαλίας (Πήλιο, Λάρισα).

– Κεντρικά και ανατολικά της Στερεάς Ελλάδας, Εύβοια και Σποράδες, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

– Ανατολικά και νότια της Πελοποννήσου.

– Κεντρική Μακεδονία και Ανατολικό Αιγαίο έως την ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών και χιονοπτώσεων, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

– Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

– Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

– Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

– Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

– Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

– Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

– Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

– Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

– Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

– Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

– Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

– Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

– Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

– Αν είστε μέσα στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.

– Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μία επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

– Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

– Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

– Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

– Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

– Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

– Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

– Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr).

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ (www.astynomia.gr).

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος για το Ιράν: Οι συνομιλίες συνεχίζονται και εξελίσσονται καλά

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 67χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ «θα αποδεχθεί όποια απόφαση λάβει ο Τραμπ» για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Youtuber κατέγραψε τα δεκάδες πετρελαιοφόρα που έχουν «κολλήσει» στα Στενά του Ορμούζ - Δείτε βίντεο

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο «τρολάρισμα» της Ryanair για την κλοπή φορτηγού με 12 τόνους σοκολάτες Kit Kat

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Δύο κυανόκρανοι σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο - Το Ισραήλ σκότωσε ηγετικά στελέχη της Μονάδας 1800 της Χεζμπολάχ

20:26ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Σφοδρές καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ

20:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Τίναξε το ντέρμπι στον... αέρα ο Ντόρσεϊ - Προκλήσεις και Βεζένκοφ

20:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουγγαρία - Ελλάδα: «Πραγματικός στόχος το Nations League» - Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη κατολίσθηση στην Αγία Πελαγία - Αποκολλήθηκε μπαλκόνι ξενοδοχείου, κομμάτι από βουνό έπεσε στη θάλασσα

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Πώς το Ιράν πλουτίζει από τον πόλεμο μεταφέροντας πετρέλαιο εκτός του Κόλπου - Τα άγνωστα τάνκερ, η μεταφόρτωση αργού σε διεθνή ύδατα, τα μικρά διυλιστήρια στην Κίνα και οι αμοιβές εκτός τραπεζικού συστήματος

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μασούρας: «Δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε πίσω, ξεκινάει νέα προσπάθεια για την Εθνική»

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη (31/3) η κηδεία του δημοσιογράφου Θάνου Οικονομόπουλου

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη - Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων

19:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Χωρίς κόσμο το ντέρμπι «Δικεφάλων» στο χάντμπολ – Ποινή δύο αγωνιστικών στην «Ένωση»

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μέτρα παίρνουν οι χώρες για να περιορίσουν της «έκρηξη» της τιμής του πετρελαίου - Από την Κίνα και τη Μιανμάρ μέχρι την Αυστραλία

19:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Superbet: Επίσημη πρεμιέρα στην Ελλάδα

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Σαμαρά: Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ημίγυμνη και με ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη - Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: 57χρονος και 33χρονος οι νεκροί από ηλεκτροπληξία - Πώς έγινε το δυστύχημα

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ημίγυμνη και με ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στον Βόλο: 54χρονος πέθανε την επομένη της κηδείας της συζύγου του - Ήταν γονείς τριών παιδιών

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γνωστός γιατρός έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε η σύζυγός του

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες - Ποιοι εξαιρούνται, πόσο είναι το πρόστιμο

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για Κάρολο - Νταϊάνα: Το πραγματικό τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους δεν ήταν η Καμίλα - Ο σωματοφύλακας και ο μυστηριώδης θάνατος

18:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Chat Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι στο «Telekom Center Athens»

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τελεσίγραφο μίας εβδομάδας για τον Γκαλιμπάφ - Ο Μοτζτάμπα ζωντανός αλλά σε σοβαρή κατάσταση

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Πάνω από δύο μήνες είχαν να δουν στη γειτονιά τη μάνα και την κόρη - Τι έλεγε ο 54χρονος ως δικαιολογία

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για influencer που ανήρτησε στιγμιότυπα από την κηδεία της κόρης της στα social media

20:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Τίναξε το ντέρμπι στον... αέρα ο Ντόρσεϊ - Προκλήσεις και Βεζένκοφ

18:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα μετά την εξομολόγησή του ο ληστής του βενζινάδικου

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη κατολίσθηση στην Αγία Πελαγία - Αποκολλήθηκε μπαλκόνι ξενοδοχείου, κομμάτι από βουνό έπεσε στη θάλασσα

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

16:49ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία: Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

02:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Τα τρώμε όλοι κάθε μέρα και αυξάνουν κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

18:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χίος: Υπάλληλος βενζινάδικου υπεξαίρεσε πάνω από 100.000 ευρώ - Πώς δρούσε

