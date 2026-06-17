Σέρρες: Έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε πλημμύρες και προβλήματα

Έντονη χαλαζόπτωση και ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκαν στις Σέρρες, προκαλώντας πλημμύρες και προβλήματα, κυρίως στη Βισαλτία και στη Νιγρίτα.

Σύμφωνα με το lionnews.gr, η εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, το απόγευμα της Τετάρτης, που χαρακτηρίστηκαν από μια σφοδρή και ασταμάτητη νεροποντή αλλά και από μια σύντομη πλην όμως καταστροφική χαλαζόπτωση, μετέτρεψε μέσα σε λίγη ώρα την πόλη της Νιγρίτας και την ευρύτερη περιοχή σε μια απέραντη λίμνη.

Ο όγκος του νερού που έπεσε ήταν τόσο μεγάλος, με αποτέλεσμα το δίκτυο αποχέτευσης και τα φρεάτια να αδυνατούν να απορροφήσουν τον όγκο των νερών.

Η κατάσταση είναι εξίσου δραματική και στον κάμπο της Βισαλτίας. Οι καλλιέργειες έχουν καλυφθεί πλήρως από το νερό, με τους αγρότες της περιοχής να παρακολουθούν με αγωνία τις περιουσίες τους να βυθίζονται, καθώς η βροχή συνεχίζει να πέφτει με την ίδια ένταση.

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