Καιρός: Επιμένουν και την Πέμπτη οι υψηλές θερμοκρασίες – Τα μελτέμια φέρνουν ανατροπές από Σάββατο

Snapshot Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, φτάνοντας τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και 30

33 στα νησιά του Αιγαίου και το νότιο Αιγαίο.

Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια και ηπειρωτικά, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Από το Σάββατο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι (μελτέμια) 6

7 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα και τις Σποράδες, ενώ η θερμοκρασία θα μειωθεί.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες βροχές το πρωί στα ανατολικά και στη δυτική Πελοπόννησο, και ενίσχυση των βορείων ανέμων, τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 2 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες στη δυτική Μακεδονία πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος όμως το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι - απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-07-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Θα φτάσει στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Το Σάββατο 04-07-2026 τοπικές βροχές και κατά διαστήματα καταιγίδες στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα πελάγη 6 και από το απόγευμα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση.

Την Κυριακή 05-07-2026 γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Λίγες τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Ενίσχυση των βορείων ανέμων, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.