«Το Βρετανικό Μουσείο είναι ο μεγαλύτερος κλεπταποδόχος στον κόσμο»

Ο Ρόμπερτσον, συγγραφέας του βιβλίου «Σε ποιον ανήκει η Ιστορία; Τα λάφυρα του Έλγιν και η υπόθεση για την επιστροφή των κλεμμένων θησαυρών» («Who Owns History? Elgin’s Loot and the Case for Returning Plundered Treasure»), κριτικάρει με σφοδρότητα τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά μουσεία που στεγάζουν θησαυρούς κλεμμένους από «υποταγμένους λαούς» και ζητάει την επιστροφή τους.

Στο στόχαστρο του Ρόμπερτσον μπαίνει ιδιαίτερα το Βρετανικό Μουσείο, ο οποίο «επιτρέπει μια περιήγηση στα κλεμμένα έργα», η οποία «κάνει στάσεις στα μάρμαρα του Έλγιν, το μοάι Hoa Kakananai’a, τα μπρούτζινα αντικείμενα από το Μπενίν και άλλους κλεμμένους εθνικούς θησαυρούς». Τα αντικείμενα στα οποία αναφέρεται ο Ρόμπερτσον διεκδικούνται από την Ελλάδα, τα νησιά του Πάσχα και τη Νιγηρία αντίστοιχα και είναι αντικείμενα διαρκών αντιπαραθέσεων.

Ο Ρόμπερτσον έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την Αμάλ Κλούνεϊ στην υπόθεση της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Το Μουσείο επιβεβαιώνει ότι γίνονται περιηγήσεις «κλεμμένων έργων», από εξωτερικούς ξεναγούς... ap

«Είναι η ώρα να επιδείξουμε ταπεινότητα -κάτι που οι Βρετανοί δε κατέχουν. Βλέπουμε εξάλλου ότι ακόμα νοσταλγούν την εποχή που κυβερνούσαν τον κόσμο, γι’ αυτό και θέλουν το Brexit», γράφει στο βιβλίο του. «Πριν επιστρέψει αυτά που κατέχει και ανήκουν σε άλλους πολιτισμούς, το Βρετανικό Μουσείο θα έπρεπε να κάνει μια έκθεση με τίτλο: Τα λάφυρα μιας Αυτοκρατορίας», συμπληρώνει.

«Οι πολιτικοί μπορεί να ζητάνε ειλικρινείς ή λιγότερο ειλικρινείς συγγνώμες για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι πρώην Αυτοκρατορίες τους, αλλά ο μόνος τρόπος που έχουν πλέον για να επανορθώσουν εμπράκτως είναι να επιστρέψουν τα λάφυρα που αποκόμισαν από το βιασμό της Αιγύπτου και της Κίνας και την καταστροφή των Αφρικανικών, Ασιατικών και Νοτιοαμερικανικών κοινωνιών».

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου παραδέχτηκε ότι πράγματι γίνεται μια περιήγηση «κλεμμένων έργων», αλλά από εξωτερικό οδηγό και όχι άνθρωπο του Μουσείου. Πρόσθεσε ότι ειδικά τα μάρμαρα του Έλγιν αποκτήθηκαν με νόμιμο τρόπο.

«Οι δραστηριότητες του λόρδου Έλγιν ερευνήθηκαν εκτενώς από μια επιτροπή του κοινοβουλίου το 1816 και βρέθηκαν εντελώς νόμιμες», είπε. «Το Βρετανικό Μουσείο αποδέχεται τις δύσκολες ιστορίες κάποιων από τις συλλογές του, όπως και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκτήθηκαν, μέσω πολέμου ή λεηλασίας», κατέληξε.

