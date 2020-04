Κορονοϊός:Οι ειδικοί προειδοποιούν-Ο μοναδικός τρόπος να αφήσετε τον ιό έξω από το σπίτι είναι αυτός

Με τον κορονοϊό να είναι πλέον μέσα στην καθημερινότητά μας, όλοι αναζητούμε λύσεις για να θωρακίσουμε το σπίτι μας ώστε να μείνουμε ασφαλείς.

Δυο ειδικοί, ένας παθολόγος και ένας ιολόγος, μίλησαν στο βρετανικό Channel 4 και στην εκπομπή «Coronavirus: How Clean Is Your House?» θέλοντας να ενημερώσουν το τηλεοπτικό κοινό για το πώς θα προστατευτεί από τον φονικό ιό.

Ο Dr. Javid Abdelmonein και η Dr Lisa Cross, εστίασαν σε ένα και μοναδικό πράγμα ώστε να αφήσουμε τον φονικό ιό μακριά από την εστία μας.

Δείτε στην gallery ποιος είναι:

GALLERY 01 Οι ειδικοί της τηλεοπτικής εκπομπής ήταν ξεκάθαροι.









Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Σοκαριστικές εικόνες: Αυτός είναι ο λόγος που γέμισε όλη η Ελλάδα νεκρά χελιδόνια