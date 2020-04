Θλίψη: Πέθανε πασίγνωστη ηθοποιός από κορονοϊό (pics)

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 74 ετών εξαιτίας επιπλοκών από τον κορονοϊό άφησε η ηθοποιός Hilary Heath.

Την είδηση του θανάτου της Βρετανίδας ηθοποιού έκανε γνωστό ο εγγονός της Alex Williams.

Συγκεκριμένα ο Alex έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Χάσαμε την υπέροχη γιαγιά μας Hilary Heath εξαιτίας του Covid-19».

Η ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της σας την δεκαετία του 60 και στη συνέχεια δούλεψε και σαν κινηματογραφική παραγωγός.

Μάλιστα την δεκαετία του 90 ήταν παραγωγός στις ταινίες Nil by Mouth (με τον Gary Oldman) και An Awfully Big Adventure (με τους Hugh Grant και Alan Rickman).

Η Hilary έγινε διάσημη από τους ρόλους της στις ταινίες Witchfinder General (1968) και Wuthering Heights (1970).

Το 1988 κέρδισε ένα βραβείο CableAce Award για την τηλεταινία The Worst Witch.

Πάνω από 8.000 οι θάνατοι στην Βρετανία

Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε σε 8.937, από 8.114 την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το νοσοκομείο για την COVID-19 αφού σημειώθηκαν 823 νέοι θάνατοι.

Εν τω μεταξύ Σύμφωνα με το Sky News, μεταξύ αυτών είναι και ένα παιδί 11 ετών, ενώ ο γηραιότερος νεκρός ήταν ηλικίας 102 ετών.

Οι 33 εκ των νεκρών (ηλικίας μεταξύ 29 και 94 ετών) δεν είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Χθες, Παρασκευή 10 Απριλίου, σύμφωνα με τις Αρχές καταγράφηκαν 980 θάνατοι. Αυτή ήταν και η ημέρα με τους περισσότερους καταγεγραμμένους θανάτους στη χώρα.

