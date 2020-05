Πέθανε πασίγνωστος ηθοποιός του Game Of Thones

Θρήνος στον κόσμο του σινεμά και της τηλεόρασης καθώς σε ηλικία 65 ετών πέθανε ο BJ Hogg, ο τηλεοπτικός Ser Addam Marbrand του Game Of Thrones.

Την είδηση έκαναν γνωστή οι συνάδελφοί του από την θεατρική ομάδα «Give My Head Peace, the Hole in the Wall gang», με ανάρτησή στα social media.

«Ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός, εξαιρετικός συνάδελφος και ένας πραγματικός φίλος. Οι σκέψεις μας είναι με την σύζυγό του, Elish, τον γιο του, Nathan και την κόρη του, Abigail», ανέφερε η ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του BJ Hogg.

Στο Game Of Thrones τον είδαμε να ενσαρκώνει τον Ser Addam Marbrand, ιππότης του οίκου των Marbrand και ηγέτης των ιπποτών του Tywin Lannister.

Είχε επίσης συμμετάσχει σε πολλές παραγωγές του BBC, όπως το The Fall, αλλά και σε αρκετές βρετανικές κωμωδίες.

