Πέθανε η τραγουδίστρια Helen Reddy σε ηλικία 78 ετών

Έφυγε από την ζωή η Helen Reddy, η γυναίκα που έγραψε τον φεμινιστικό ύμνο I Am Woman στα 70's

Η Reddy που ήταν πιο διάσημη για το κομμάτι της, I Am Woman, πέθανε την Τρίτη το απόγευμα (29/09), πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση της με άνοια.

Είχε γεννηθεί στην Μελβούρνη της Αυστραλίας το 1941 και πήγε στο Λος Άντζελες μετά από νίκη της σε διαγωνισμό ταλέντων κερδίζοντας σαν έπαθλο το ταξίδι.

Τότε αποφάσισε να μείνει εκεί και να διεκδικήσει καριέρα στην μουσική. Έμεινε λίγο καιρό στον Καναδά έχοντας μόνο 200 δολάρια στον λογαριασμό της σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα να παίρνουν δάνεια στο όνομα τους όπως και τραπεζική πιστωτική κάρτα.

Η πρώτη της επιτυχία ήταν η διασκευή στο I Don't Know How To Love Him από το Jesus Christ Superstar.

Είχε αρκετά τοπ 40 και σημαντικές επιτυχίες που την οδήγησαν να αποκτήσει δικό της τηλεοπτικό σόου κυρίως χάρη στο τραγούδι I Am Woman που έγινε φεμινιστικός ύμνος και της χάρισε το βραβείο Grammy. Ήταν η πρώτη γυναίκα από την Αυστραλία που έπαιρνε το βραβείο μετά την σοπράνο Joan Sutherland.

Για την επιτυχία της με το I Am Woman που περιείχε τον στίχο ("I am woman, hear me roar/ In numbers too big to ignore") είχε ευχαριστήσει τον Θεό που έκανε εφικτό το να κάνει καριέρα.

