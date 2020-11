Άγριο έγκλημα: Εκτέλεσαν διάσημο ηθοποιό - Ήταν μόλις 30 ετών

Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος της δολοφονίας.

Σοκ στο Χόλιγουντ καθώς σε ηλικία μόλις 30 ετών δολοφονήθηκε στη μέση του δρόμου ο ηθοποιός Eddie Hassell!

Ο ηθοποιός, που έγινε κυρίως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά "Surface" του NBC, πυροβολήθηκε στο στομάχι ενώ βρισκόταν έξω από το διαμέρισμα της συντρόφου του. Ο εκπρόσωπος του Eddie Hassell τόνισε ακόμη πως κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής συλληφθεί και ότι δεν είναι ξεκάθαρο στο τι οδήγησε στον πυροβολισμό.

Ο Eddie Hassell δεν είχε πολλούς πρωταγωνιστικούς ρόλους, έπαιξε ωστόσο σε πολλές σειρές και ταινίες. Έγινε κυρίως γνωστός ως Phil Nance στη σειρά "Surface". Επίσης υποδύθηκε τον Eddie Suarez στο "Devious Maids" για λίγο.

Τον είδαμε επίσης σε διάφορους ρόλους στο "The Kids Are All Right," στο "Family Weekend," στο "'Til Death," στην ταινία "2012," στο "Longmire," στο "Jobs," στο "Bones," στο "Southland," στο "Warrior Road," στο "Studio 60 on the Sunset Strip," στο "Bomb City," κ.α.

Εκτός από ηθοποιός ο Eddie Hassell ήταν επίσης σκέιτερ, σέρφερ και συγγραφέας.

