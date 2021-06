Πέθανε διάσημος τραγουδιστής - Θρήνος στον κόσμο της μουσικής

Στο πένθος έχει βυθιστεί η μουσική βιομηχανία από τον θάνατο του τραγουδιστή BJ Thomas σε ηλικία 78 ετών

Ο βραβευμένος με Grammy «θρύλος» της country μουσικής, BJ Thomas έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, νικημένος από τον καρκίνο.

Ο BJ Thomas μεγάλωσε στο Houston του Texas όπου δέχτηκε ένα ευρύ φάσμα από επιρροές, από την παραδοσιακή country μουσική του Hank Williams μέχρι την soul του Jackie Wilson και του Little Richard.

Στο παρελθόν είχε μιλήσει για την πορεία του στον χώρο της μουσικής λέγοντας τα εξής: «Είμαι τόσο ευλογημένος, που είχα την ευκαιρία να ηχογραφήσω και να παίξω όμορφα τραγούδια σε pop, country και gospel μουσική και να μοιραστώ αυτά τα υπέροχα τραγούδια και τις αναμνήσεις με όλο τον κόσμο, με εκατομμύρια από εσάς».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Thomas κέρδισε πέντε Grammys, πούλησε 70 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και έχει οκτώ νούμερο 1 και 26 Top 10 singles. Μεταξύ των επιτυχιών του ήταν τα «(Hey Won’t You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song», «I Just Can’t Help Believing», «Don’t Worry Baby» και «Hooked on a Feeling».

Το επιτυχημένο single του Thomas «Raindrops Keep Fallin 'on My Head», που γράφτηκε από τους Burt Bacharach και Hal David, κέρδισε το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού στα Academy Awards ως μέρος της κλασικής ταινίας των Paul Newman και Robert Redford «Butch Cassidy and the Sundance Kid». Οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε πάνω από 2 εκατομμύρια, δίνοντάς της μια θέση στη λίστα με τις πιο αγαπημένες ταινίες, όπως το «Forrest Gump» και το «Spider-Man 2».

B.J. Thomas, the Grammy-winning singer with crossover hits such as “I Just Can’t Help Believing,” “Raindrops Keep Fallin’ On My Head” and “Hooked on a Feeling,” has died at 78. He had been diagnosed with lung cancer earlier this year. https://t.co/iXXAEVSMOV — The Associated Press (@AP) May 30, 2021

