Φάουτσι καλεί Κίνα για Γουχάν: Δώστε τα ιατρικά αρχεία 9 συγκεκριμένων ατόμων που νόσησαν

Ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Τζο Μπάιντεν, Άντονι Φάουτσι, κάλεσε την Κίνα να δώσει τα ιατρικά αρχεία εννιά ατόμων οι ασθένειες των οποίων μπορεί να παρέχουν ζωτικής σημασίας στοιχεία για το αν η Covid-19 είχε πρωτοεμφανιστεί ως αποτέλεσμα διαρροής από εργαστήριο.

Ο Φάουτσι, επικεφαλής του NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) είπε στους Financial Times ότι τα αρχεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν να δοθεί τέλος στις διαφωνίες σχετικά με την προέλευση της ασθένειας που έχει προκαλέσει τον θάνατο άνω των 3,5 εκατ. ανθρώπων παγκοσμίως.

Τα επίμαχα αρχεία είναι τριών ερευνητών στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν που, όπως έχει αναφερθεί, νόσησαν τον Νοέμβριο του 2019, και έξι εργατών ορυχείου που νόησαν αφού εισήλθαν σε σπήλαιο με νυχτερίδες το 2012. Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν επισκέφθηκαν το σπήλαιο για να πάρουν δείγματα από τις νυχτερίδες. Τρεις από τους εργάτες πέθαναν.

Ο Σι Ζενγκλί, ο κορυφαίος ειδικός του ινστιτούτου στους κορονοϊούς, είχε αρνηθεί στο παρελθόν ότι υπήρξαν μολύνσεις στο εργαστήριο, έναν ισχυρισμό που ο Φάουτσι δεν αμφισβήτησε, μα είπε ότι θα έπρεπε να διερευνηθεί περαιτέρω.

«Θα ήθελα να δω τα ιατρικά αρχεία των τριών ατόμων που λέγεται πως νόσησαν το 2019» είπε ο Φάουτσι. «Αρρώστησαν όντως, και αν ναι, από τι αρρώστησαν;»

«Το ίδιο με τους εργάτες ορυχείων που αρρώστησαν πριν από χρόνια...τι δείχνουν τα ιατρικά αρχεία αυτών των ανθρώπων; Υπήρχε ιός σε εκείνους τους ανθρώπους; Τι ήταν; Δεν είναι απίθανο η προέλευση του Sars- CoV-2 να ήταν από εκείνη τη σπηλιά και είτε να άρχισε να εξαπλώνεται με φυσικό τρόπο ή να πέρασε από το εργαστήριο».

Όπως γράφουν οι FT, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει απαντήσει ως προς το αν η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει ζητήσει από την Κίνα τα ιατρικά αρχεία, ενώ το κινεζικό ΥΠΕΞ αρνήθηκε να πει εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο κοινοποίησης των ιατρικών αρχείων των εννιά ατόμων σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή. Ωστόσο εκπρόσωπός του, ο Γουάνγκ Γουενμπίν, επανέλαβε μια δήλωση από το ινστιτούτο τον Μάρτιο πως ουδείς από το προσωπικό του είχε νοσήσει ποτέ με Covid-19.

H προέλευση του κορονοϊού έχει εξελιχθεί σε μείζον ζήτημα σχετικά με την πανδημία. Ο πρώην πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε πει πέρυσι ότι πίστευε πως είχε διαρρεύσει από το εργαστήριο στη Γουχάν, μα αυτό είχε απορριφθεί από το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κοινότητας, που έλεγε ότι ήταν πολύ πιθανότερο να πέρασε με φυσικό τρόπο από τα ζώα στους ανθρώπους. Ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες η θεωρία αυτή κερδίζει έδαφος, αφού ομάδα επιφανών επιστημόνων υπέγραψε επιστολή όπου υποστηρίζει πως θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψιν η συγκεκριμένη θεωρία. Επίσης, έχει υπάρξει αναζωπύρωση ενδιαφέροντος για τους ερευνητές στη Γουχάν που μπήκαν σε νοσοκομείο εβδομάδες πριν καταγραφεί επίσημα το πρώτο κρούσμα.

Ο Τζο Μπάιντεν την προηγούμενη εβδομάδα διέταξε τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να καταλήξουν σε συμπέρασμα σχετικά με το τι προκάλεσε την έναρξη της πανδημίας εντός 90 ημερών. Ο Λευκός Οίκος είπε ότι δύο βραχίονες της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών πιστεύουν ότι ο ιός άρχισε την πορεία του με φυσικό τρόπο, μα ένας τρίτος θεωρεί ότι προήλθε από το ινστιτούτο της Γουχάν. Ωστόσο, ουδείς από τους βραχίονες αυτούς έχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στα συμπεράσματά του.

Ο Φάουτσι είπε στους FT πως εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο ιός πέρασε στους ανθρώπους από τα ζώα, υποδεικνύοντας πως ακόμα και αν οι ερευνητές είχαν όντως Covid-19, θα μπορούσαν να είχαν κολλήσει από τον ευρύτερο πληθυσμό. Ωστόσο, όπως είπε, θεωρεί πως το ερώτημα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, εν μέρει του ανανεωμένου ενδιαφέροντος του κοινού.

